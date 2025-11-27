पुणे

Pune Weather Forecast : पुण्यातील किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता!

Pune Temperature Drop : पुणे आणि परिसरात किमान तापमानात पुढील दोन दिवस किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये तापमान 1-2 अंश सेल्सिअसनी कमी होईल, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.
Predicted Drop in Minimum Temperature of Pune

Predicted Drop in Minimum Temperature of Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : आकाश मुख्यत: निरभ्र राहण्याची आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रवाह कायम असल्याने पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. २८) आणि शनिवारी (ता. २९) किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन दिवस पुण्यातील किमान तापमान एक ते दोन अंश सेल्सिअसने कमी होण्याची चिन्हे आहेत. कोकण-गोव्यासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पुढील सहा दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे.

Predicted Drop in Minimum Temperature of Pune
पुण्यात नीचांकी तापमानाची नोंद शहरातील पारा ११.२ अंश सेल्सिअसवर
Loading content, please wait...
pune
Temperature
weather forcast
Pashan
Climate Change

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com