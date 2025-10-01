पुणे

Pune Weather : पुण्यात पावसाचा जोर ओसरला, पुढील दोन दिवस कोरडे हवामान

Pune Rain Update : पुण्यात पावसाने विश्रांती घेतली असून पुढील दोन दिवस हवामान कोरडे राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने वर्तविला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहर परिसरात सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसाचा जोर आता ओसरला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळपासून शहरात पावसाने पूर्णपणे विश्रांती घेतल्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला.

