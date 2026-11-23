पुणे : शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून जाणवणारा थंडीचा कडाका आता काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. रविवारी (ता. २२) किमान तापमानात तब्बल दोन अंश सेल्सिअसने वाढ होऊन, पारा १३.२ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला, तर कमाल तापमानातही किंचित वाढ होऊन, ते ३२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल आणि किमान तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली आहे. शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून रात्री आणि पहाटेच्या वेळी थंडीचा कडाका जाणवत होता. किमान तापमानात सातत्याने घट होत असल्याने सकाळी उशिरापर्यंत हवेत गारवा कायम होता..शनिवारी (ता. २१) यंदाच्या हंगामातील नीचांकी ११.२ अंश सेल्सिअस किमान, तर ३१ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली होती. मात्र, अवघ्या चोवीस तासांत किमान तापमानात दोन अंशांची वाढ झाली. परिणामी थंडीची तीव्रता काहीशी कमी झाल्याने पहाटे आणि रात्रीची हुडहुडी काहीशी कमी झाली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सोमवारी (ता. २३) शहरातील तापमान स्थिर राहणार असून, कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १३ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मात्र तापमानात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअसपर्यंत, तर किमान तापमान १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याने शहरातील गारठा काहीसा कमी होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.