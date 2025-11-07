पुणे

Pune Weather : पुण्यात थंडीला सुरुवात; पाच दिवसांत पारा येणार आणखी खाली

Rain Takes a Break in Pune : पुण्यात ऑक्टोबरमधील ढगाळ वातावरण आणि नोव्हेंबरच्या सुरुवातीच्या पावसानंतर आता पावसाने विश्रांती घेतली असून, किमान तापमानात घट झाल्यामुळे पुढील ४-५ दिवसांत थंडीची सुरुवात होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात संपूर्ण ऑक्टोबरमध्ये ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून पाऊस, अशी स्थिती होती; तर नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्येदेखील पावसाची हजेरी कायम होती. मात्र, आता पावसाने संपूर्ण विश्रांती घेतली असून, किमान तापमानात घट नोंदविण्यात आली आहे.

