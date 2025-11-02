पुणे

Pune Weather Update : पुण्यात पुढील दोन दिवस पावसाची शक्यता नाही, नागरिकांना दिलासा

Pune Experiences Light Showers Causing Cool Weather : शनिवारी पुणे शहरात हलक्या सरी बरसल्याने वातावरण थंड झाले, परंतु प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली; मात्र पुढील दोन-तीन दिवसांत पाऊस थांबण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
Pune Experiences Light Showers Causing Cool Weather

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहर परिसरात शनिवारी (ता. १) हलक्या सरींनी हजेरी लावली. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला. मात्र, पावसामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. पुढील दोन ते तीन दिवसांत पावसाची शक्यता नसल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे पावसाने हैराण झालेल्या नागरिकांना थोडा दिलासा मिळणार आहे.

