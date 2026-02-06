पुणे

Pune Weather Update : पुण्यातील तापमानात चढ-उतार कायम; पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर

Pune weather update temperature fluctuation : पुणे शहरात तापमानातील चढ-उतार कायम असून पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार आहे. कमाल तापमान ३१ अंश, किमान १४.२ अंश नोंदले गेले असून सायंकाळी अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून तापमानामध्ये सुरू असणारे चढ-उतार कायम आहे. तर पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार असून, सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

