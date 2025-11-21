Pune Weather : पुणेकरांना दिलासा! थंडीचा जोर किंचित कमी, पण आठवड्याच्या शेवटी 'ढगाळ' हवामानासह पावसाचा अंदाज

पुणे : पुण्यात सलग तीन दिवस गोठवणाऱ्या थंडीनंतर गुरुवारी (ता. २०) किमान तापमानात काहीशी वाढ झाल्याचे दिसून आले. शहरात अनेक ठिकाणी १० ते ११ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त किमान तापमानाची नोंद झाली. शिवाजीनगरमध्ये ११, तर पाषाणमध्ये १०.५ अंश सेल्सिअस किमान तापमान गुरुवारी नोंदविण्यात आले..या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच शहरातील किमान तापमानात घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. अशा वातावरणात लाखो पुणेकरांनी गारठविणाऱ्या आल्हाददायक थंडीचा अनुभव घेतला; परंतु अवघ्या तीन दिवसांत पुन्हा एकदा किमान तापमानात किंचितशी वाढ झाली.पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील किमान तापमान गुरुवारी साधारणत: दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढले, तरीही सकाळी आणि रात्री हुडहुडी भरविणारी थंडी जाणवत आहे. लक्षद्वीप बेटालगतच्या भागात असणारे कमी दाबाचे क्षेत्र आता लगतच्या आग्नेय दिशेला आहे..Jalna Crime: पोलिस रेकॉर्डवरील एकाचा खून; जालन्यात थरार, जमिनीच्या वादातून चौघांकडून सशस्त्र हल्ला.संपूर्ण राज्यात पुढील दोन दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कोकण-गोव्यात शनिवारी (ता. २२) आणि रविवारी (ता. २३), तर मध्य महाराष्ट्रात शनिवार ते सोमवारदरम्यान (ता. २४) तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने नोंदविला आहे. राज्यात पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल तापमानातही हळूहळू दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर हवामानात फारसा बदल होणार नाही.विदर्भात पुढील चार दिवसांत काही भागांतील किमान तापमानात दोन ते चार अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे..पुणे आणि आसपासच्या भागात पुढील दोन ते तीन दिवस आकाश निरभ्र राहील. कमाल आणि किमान तापमानात हळूहळू वाढ होईल. पुण्यात रविवारी (ता. २३) आणि सोमवारी (ता. २४) आकाश मुख्यत: निरभ्र राहणार असून, अंशत: ढगाळ राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.शहरात नोंदविले गेलेले किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये) शिवाजीनगर (११.०), पाषाण (१०.५), हवेली (९.०), माळीण (९.७), बारामती आणि आंबेगाव (११.१), तळेगाव (१०.५), वडगाव शेरी (१६.५), कोरेगाव पार्क (१४.८), चिंचवड (१५.३), दौंड (११.५), लवळे (१६), भोर (१३.९)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.