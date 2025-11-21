पुणे

Pune Weather : पुणेकरांना दिलासा! थंडीचा जोर किंचित कमी, पण आठवड्याच्या शेवटी 'ढगाळ' हवामानासह पावसाचा अंदाज

Pune Temperature Slightly Up : पुण्यात सलग तीन दिवसांच्या गोठवणाऱ्या थंडीनंतर गुरुवारी किमान तापमानात किंचित वाढ (शिवाजीनगर 11.0∘C, पाषाण 10.5∘C) झाली असून, राज्यात शनिवारपासून कोकण-गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यात सलग तीन दिवस गोठवणाऱ्या थंडीनंतर गुरुवारी (ता. २०) किमान तापमानात काहीशी वाढ झाल्याचे दिसून आले. शहरात अनेक ठिकाणी १० ते ११ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त किमान तापमानाची नोंद झाली. शिवाजीनगरमध्ये ११, तर पाषाणमध्ये १०.५ अंश सेल्सिअस किमान तापमान गुरुवारी नोंदविण्यात आले.

pune
maharashtra
Weather
Temperature

