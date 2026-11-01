Pune Weather Update: पुणेकरांसाठी हवामानाची गुड न्यूज! तापमानात घट होणार, पुढील दोन ते तीन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून शहर आणि परिसरात कमाल आणि किमान तापमानात मोठी वाढ झाली होती. परिणामी उन्हाचा चटका आणि उकाड्यात वाढ झाली होती. मात्र शनिवारी (ता. ३१) कमाल तापमानात किंचित घट नोंदविण्यात आली. पुढील दोन ते तीन दिवसांत आणखी घट नोंदविण्यात येणार असून हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.शहर आणि परिसरात शनिवारी कमाल तापमानात तीन अंश सेल्सिअसने घट होऊन ते ३२ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आले, तर किमान तापमानात तीन अंश सेल्सिअसने वाढ होऊन ते २२.९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. शहरात सकाळी आणि रात्री काहीसा गारवा जाणवत असला तरी दुपारी मात्र कडक ऊन आणि उकाड्याचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. .पुढील दोन ते तीन दिवसांत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे. पुणे आणि परिसरात रविवारी (ता. १) कमाल तापमान स्थिर राहून ते ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमानात एक अंश सेल्सिअसची वाढ होऊन ते २३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.