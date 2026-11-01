पुणे

Pune Weather Update: पुणेकरांसाठी हवामानाची गुड न्यूज! तापमानात घट होणार, पुढील दोन ते तीन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता

Pune Weather Update Temperature to Drop Light Rain Expected: पुण्यात पुढील तीन दिवसांत हवामान बदलणार! तापमानात घट, हलक्या पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज
Pune Temperature Update Maximum Temperature Drops to 32 Degrees Celsius Light Rain Expected in Pune Over Next Few Days

Pune Temperature Update Maximum Temperature Drops to 32 Degrees Celsius Light Rain Expected in Pune Over Next Few Days

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून शहर आणि परिसरात कमाल आणि किमान तापमानात मोठी वाढ झाली होती. परिणामी उन्हाचा चटका आणि उकाड्यात वाढ झाली होती. मात्र शनिवारी (ता. ३१) कमाल तापमानात किंचित घट नोंदविण्यात आली. पुढील दोन ते तीन दिवसांत आणखी घट नोंदविण्यात येणार असून हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Temperature
district
Pune rain forecast
Pune rain alert
Pune weather update