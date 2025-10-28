Pune Weather Update: पुण्यात पुन्हा सरींचा हल्ला! पुढील दोन दिवस ‘यलो अलर्ट’ जारी

पुणे : शहर आणि परिसरात सोमवारी सायंकाळी पुन्हा पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला तरी दमट आणि उष्णतेचा अनुभवही पुणेकरांना आला..दरम्यान, येत्या दोन दिवस शहरात मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस शहराला ‘यलो’ अलर्ट दिला आहे..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘मोन्था’ हे चक्रीवादळ पुढील २४ तासांत अधिक तीव्र होऊन मंगळवार (ता. २८) पर्यंत आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे..तसेच अरबी समुद्रातील सक्रिय ‘डिप्रेशन’ आणि बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळामुळे ढगांची द्रोणीय स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रणालीच्या परिणामामुळे राज्याच्या विविध भागांसह पुण्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..पुणे आणि उपनगर परिसरात सोमवारी सकाळपासूनच आभाळ भरून आले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास हलक्या सरी कोसळल्या. हवामानातील बदलामुळे वातावरणात गारवा जाणवला, तरी दिवसाच्या वेळेत तापमान ३१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले..त्यामुळे उष्णतेसोबतच दमट वातावरण, गारवा आणि पावसाचा अनुभव पुणेकरांना येत आहे. शहरात सोमवारी कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २१.७ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. पुढील दोन दिवसांत कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..Pune Heavy Rain: मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी; पुणेकरांची तारांबळ, ठिकठिकाणी रस्त्यावर साचले पाणी.असा असेल अंदाज...पुणे आणि परिसरात मंगळवारी कमाल तापमान स्थिर राहणार आहे. दुपारी आणि सायंकाळी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. बुधवार (ता. २९) पासून कमाल तापमानात किंचित वाढ होणार आहे. दुपारी आणि सायंकाळी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.