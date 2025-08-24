पुणे
Pune Rain Alert : घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा 'येलो अलर्ट'
Pune Weather : राज्यात पुणे, सातारा, विदर्भ आणि कोकण भागात मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देत हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.
पुणे : राज्यात पावसाचा जोर कमी झाला असून आता पुन्हा ऊन-पावसासह हलक्या सरींचा खेळ सुरू झाला आहे. पुणे आणि सातारा जिल्ह्यात घाटमाथ्यावर रविवार (ता. २४) ते मंगळवार (ता. २६) यादरम्यान तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता असून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे. रायगड जिल्ह्यात पुढील चार ते पाच दिवस तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.