Pune Crime : मुल होत नसल्याने पत्नीचा गळा दाबून खून; पती पोलिस चौकीत हजर; हडपसर मधील प्रकार!

पुणे : मुल होत नसल्याने पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याची घटना हडपसरमधील भेकराईनगर परिसरात शुक्रवारी घडली. पत्नीचा खून केल्यानंतर पती स्वत:हून पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. प्रियांका आकाश दोडके (वय २७, रा. गुरुदत्त कॉलनी, भेकराईनगर, फुरसुंगी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. पती आकाश विष्णू दोडके (वय ३५) याला पोलिसांनी अटक केली आहे..याबाबत प्रियांका यांचा भाऊ सागर रामदास अडागळे (वय ३५, रा. नानगाव, ता. दौंड) यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आकाश आणि प्रियांका यांचा २०१८ मध्ये विवाह झाला होता. आकाश हा खासगी वाहनावर चालक म्हणून काम करत होता. आकाशचे आई-वडील, भाऊ सिंहगड रस्ता भागात राहायला आहेत. मुल होत नसल्याच्या कारणावरून आकाश आणि प्रियांका यांच्यात नेहमी वाद होत होते. .Pune News : अनाधिकृत विक्रेत्यांनी व्यापले पदपथ; पुणे महापालिकेसमोरच ठिय्या; साहित्य विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर!.तसेच गेल्या काही दिवसांपासून आकाश प्रियांका यांच्या चारित्र्याचा संशय घेत होता. त्यामुळे त्याने प्रियांकाशी वाद घालून अनेकदा त्यांना मारहाण केली होती. शुक्रवारी (ता.२६) रात्री प्रियांका आणि आकाश यांच्यात पुन्हा वाद झाला. त्यावेळी त्याने प्रियांका यांना मारहाण करुन त्यांचा गळा आवळून खून केला. पत्नी बेशुद्ध पडल्यानंतर तो पोलिस चौकीत गेला. मी पत्नीचा गळा आवळून खून केला आहे, अशी कबुली त्यांना पोलिसांना दिली आहे..आकाश पोलिस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जात प्रियांका यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पत्नीचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी आकाश याला पोलिसांनी अटक केली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक नानासाहेब जाधव या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.