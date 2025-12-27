पुणे

Pune Crime : मुल होत नसल्याने पत्नीचा गळा दाबून खून; पती पोलिस चौकीत हजर; हडपसर मधील प्रकार!

Marital Violence : हडपसरमधील प्रियांका दोडके हत्येच्या प्रकरणात पती आकाश दोडके पोलिस ठाण्यात हजर झाला. मुल नसल्यामुळे वादातून हा खून घडल्याचे सांगितले जात आहे.
Hadapsar Bhekrai Nagar Incident

Hadapsar Bhekrai Nagar Incident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुल होत नसल्याने पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याची घटना हडपसरमधील भेकराईनगर परिसरात शुक्रवारी घडली. पत्नीचा खून केल्यानंतर पती स्वत:हून पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. प्रियांका आकाश दोडके (वय २७, रा. गुरुदत्त कॉलनी, भेकराईनगर, फुरसुंगी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. पती आकाश विष्णू दोडके (वय ३५) याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
Arrest
Hadapsar
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com