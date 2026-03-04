चित्रपटाला लाजवेल अशी कहाणी! पुण्यात घटस्फोटासाठी चक्क पत्नीने दिली पतीला पोटगी, नेमकं प्रकरण काय?

पुणे : घटस्फोटानंतर पत्नीला पतीकडून पोटगी मिळणे ही सर्वसाधारण बाब मानली जाते. मात्र पुण्यात घडलेल्या एका प्रकरणात याउलट चित्र पाहायला मिळाले. येथे पत्नीनेच घटस्फोटासाठी पतीला ५० हजार रुपये देण्यास सहमती दर्शवली आणि त्यानंतर न्यायालयाने दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. या अनोख्या प्रकरणामुळे शहरात चांगलीच चर्चा रंगली आहे..राजा आणि राणी (नावे बदललेली) हे दोघेही एकाच परिसरात राहत होते. ओळखीतून त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि घरचे विरोध करतील या भीतीने त्यांनी पळून जाऊन १९ एप्रिल २०२४ रोजी कोर्ट मॅरेज केले. लग्नानंतर दोघेही आपापल्या कुटुंबासोबत पुण्यातच राहत होते. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांनी विवाह नोंदवला होता.दरम्यान, काही दिवसांनी राणीने लग्नाबाबतची माहिती आपल्या आईला दिली. मात्र जात वेगळी असल्याने कुटुंबीयांनी या लग्नाला तीव्र विरोध दर्शवला. घरच्यांच्या दबावाला ती तोंड देऊ शकली नाही आणि अखेर तिने पुण्यातील शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला..Pune News : पत्नी उच्चशिक्षित, नोकरी करतेय; कोर्टाने पोटगीचा दावा फेटाळला, तिचे आरोप सामान्य कुरबुरींसारखे.विशेष म्हणजे, पती राजा हा पत्नीला पुन्हा एकत्र राहण्यासाठी तयार होता. मात्र राणीने स्पष्टपणे त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले. या दरम्यान तरुणाला न्यायालयाची नोटीस मिळाली. सुरुवातीच्या दोन तारखांना तो न्यायालयात हजर राहिला नाही. त्यानंतर त्याने आपल्या वकिलामार्फत न्यायालयात वकीलपत्र दाखल केले..Pune News : पन्नाशी ओलांडलेल्या दांपत्याचा घटस्फोट; क्रौर्याच्या आधारावर न्यायालयाकडून पतीला दिलासा.कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये सहसा समुपदेशनाची प्रक्रिया राबवली जाते, ज्यामुळे पती-पत्नीमधील मतभेद मिटवून त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र या प्रकरणात समुपदेशनाचा काहीही फायदा झाला नाही. अखेर राणीनेच पतीला ५० हजार रुपये खटल्याचा खर्च म्हणून देण्यास सहमती दर्शवली. या अटीवर दोघांचा घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. याा प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.