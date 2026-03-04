पुणे

चित्रपटाला लाजवेल अशी कहाणी! पुण्यात घटस्फोटासाठी चक्क पत्नीने दिली पतीला पोटगी, नेमकं प्रकरण काय?

Wife Pays Husband for Separation : पत्नीनेच घटस्फोटासाठी पतीला ५० हजार रुपये देण्यास सहमती दर्शवली आणि त्यानंतर न्यायालयाने दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. पुण्यात हा प्रकार घडला.
Shubham Banubakode
पुणे : घटस्फोटानंतर पत्नीला पतीकडून पोटगी मिळणे ही सर्वसाधारण बाब मानली जाते. मात्र पुण्यात घडलेल्या एका प्रकरणात याउलट चित्र पाहायला मिळाले. येथे पत्नीनेच घटस्फोटासाठी पतीला ५० हजार रुपये देण्यास सहमती दर्शवली आणि त्यानंतर न्यायालयाने दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. या अनोख्या प्रकरणामुळे शहरात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

