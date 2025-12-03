पुणे

Pune Blackbuck Spotted : आधी बिबटे, आता NDA जवळ काळवीट! पुण्यात शहरी वस्तीत वन्यजीवांचा फेरफटका, Video पाहा

Increasing Wildlife Sightings Near NDA Pune: पुणे शहरातील एनडीए परिसरात काळवीट दिसले आहे. काळवीटांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Blackbuck

Blackbuck

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा मुक्त संचार वाढला आहे. आता त्यात भर पडली आहे ती राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीए परिसरात काळवीट दिसण्याची. मोकळ्या जागेत आणि रस्त्यावर ही काळवीट फिरताना नागरिकांच्या लक्षात आली आहेत. जगंली प्राणी मोठ्या प्रमाणात मानवी वस्तीजवळ येत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com