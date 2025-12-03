Pune Blackbuck Spotted : आधी बिबटे, आता NDA जवळ काळवीट! पुण्यात शहरी वस्तीत वन्यजीवांचा फेरफटका, Video पाहा

पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा मुक्त संचार वाढला आहे. आता त्यात भर पडली आहे ती राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीए परिसरात काळवीट दिसण्याची. मोकळ्या जागेत आणि रस्त्यावर ही काळवीट फिरताना नागरिकांच्या लक्षात आली आहेत. जगंली प्राणी मोठ्या प्रमाणात मानवी वस्तीजवळ येत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. .अन्न आणि पाण्याच्या शोधात जंगलातील वन्य प्राणी हळूहळू शहराच्या सीमेलगत येऊ लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी एनडीए परिसरात चार ते पाच काळवीट मुक्तपणे फिरताना दिसून आले. चांदणी चौक ते एनडीए कँपसकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर हे काळवीट फिरताना आढळली..Pune Book Festival : 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत'; 5 लाखांहून अधिक पुणेकर एकाच वेळी वाचून घडवणार वाचनाचा विश्वविक्रम.वन विभागाला याबाबत माहिती दिलीस्थानिक नागरिकांनी त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढले असून काहींनी वन विभागाला याबाबत माहिती दिली आहे. एनडीए परिसर हा मूळचा डोंगराळ आणि जंगलाचा भाग असल्याने येथे काळवीट, बिबटे यांसारखे प्राणी नेहमीच दिसतात..पाषाण परिसरात बिबटे दिसल्याच्या घटनासध्या परिसरात पाळत ठेवण्यात आली असून नागरिकांनी रात्री उशिरा किंवा पहाटे एकटे फिरू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. पुण्याच्या टेकडी परिसर आणि एनडीए भागात अशा घटना वाढत आहेत..यापूर्वी खडकवासला, बावधन आणि पाषाण परिसरात बिबटे दिसल्याच्या घटना घडल्या होत्या. वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासन सतर्क झाले आहे..Pune University History: ५१२ एकरांवर उभं राहिलेलं ब्रिटिशकालीन ‘गव्हर्नर हाऊस’ कसं बनलं आजचं पुणे विद्यापीठ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.