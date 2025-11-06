Pune Weather Update : पुणे आणि राज्यात 'थंडी'ची चाहूल; मध्य महाराष्ट्रासह कोकण-गोवा, विदर्भ, मराठवाड्यातही पारा खाली

पुणे : पुण्यासह राज्यात पहाटे आणि रात्री काहीसा गारवा जाणवू लागला आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी किमान तापमान २० अंश सेल्सिअसपेक्षा खाली आले आहे. मध्य महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर, सांगली येथे बुधवारी २० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान होते. विदर्भातही अमरावती, गोंदिया, वाशीम, यवतमाळ येथे २० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाली आहे..पुण्यातही बहुतांश ठिकाणी किमान तापमान २० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले. पुण्यातील दौंड (१९.५), लवळे (१९.३), शिवाजीनगर (१८.५), आंबेगाव (१८.५), पाषाण (१८), भोर (१६.७) आणि हवेली (१६.५) येथे २० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाली.दरम्यान, राज्यात पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर आता कमाल तापमानाचा पारा ३० अंश सेल्सिअसवर असला तरी किमान तापमान मात्र २० अंश सेल्सिअसच्या खाली येऊ लागले आहे. राज्यात मध्य महाराष्ट्रासह कोकण-गोवा, विदर्भ, मराठवाड्यात किमान तापमानात घट होत असल्याचे दिसून येत आहे..ईशान्य बंगालचा उपसागर आणि लगतच्या बांगलादेश किनाऱ्यावरील कमी दाबाच्या क्षेत्राचे त्याच भागावर कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर झाले आहे. दरम्यान, गोव्यासह महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानात गेल्या दोन दिवसांपासून घट होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा ३० अंश सेल्सिअसवर गेला आहे. ब्रह्मपुरी येथे सर्वाधिक ३३.७ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदविले गेले, तर राज्यात महाबळेश्वरमध्ये १२.६ अंश सेल्सिअस इतक्या नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे..Bhokardan Crime : शेती नावावर करून दिली नाही म्हणून जन्मदात्या पित्यालाच मारहाण करून घरातून दिले हाकलून; मुलगा, सुनेविरुद्ध गुन्हा दाखल.दोन दिवसांत १६ अंशांपर्यंत...राज्यात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि गोव्यात शनिवारपासून (ता. ८) हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि परिसरातही शुक्रवारपासून (ता. ७) आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता असून, किमान तापमानात आणखी घट होण्याची चिन्हे आहेत. पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), लवळे, पाषाण, शिवाजीनगर परिसरातील किमान तापमानात शुक्रवारपासून पुढे १८ ते १६ अंश सेल्सिअसपर्यंत घट होईल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यताकोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात कमाल आणि किमान तापमानात चढ-उतार होईल. तर पुणे व परिसरातही आकाश अंशतः ढगाळ राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.