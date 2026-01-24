Pune News: सायकल स्पर्धेचा पुण्यात 'ग्रॅंड' समाराेप; पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, अविस्मरणीय क्षण मोबाईलमध्ये कैद!

पुणे : ‘आम्ही पुणेरी...’, ‘वो सिकंदर ही दोस्तो कहलता है...’ या गाण्यावर थिरकणारी तरुणाई, पुणेकरांकडून टाळ्यांचा गजर आणि जगभरातील थेट प्रक्षेपणाच्या साक्षीने ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’चा जल्लोषात आणि दिमाखात समारोप झाला. पुणेकरांच्या उदंड आणि उत्स्फूर्त प्रतिसादाने आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूही भारावून गेले. विजेता ल्यूक मडग्वेसह अन्य खेळाडूंनी नागरिकांना स्पर्धेचे मॅस्कॉट इंदू भेट देत आनंदोत्सव साजरा केला. हा अविस्मरणीय क्षण मोबाईलमध्ये साठवत पुढील वर्षी पुन्हा स्पर्धेसाठी येण्याचे आश्वासन सायकलपटूंनी पुणेकरांना दिले..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .शहराच्या मध्यवर्ती भागात झालेल्या अखेरच्या टप्प्यानंतर पारितोषिक वितरण सोहळा पाहण्यासाठी बालगंधर्व रंगमंदिरासमोर पुणेकरांनी गर्दी केली होती. त्यापूर्वी अंतिम टप्प्याला बालेवाडीतील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी झेंडा दाखविल्यानंतर स्पर्धेला सुरुवात झाली. विजेत्यांना अभिनेता आमिर खान यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. आमिर खान यांनी मराठीमध्ये घोषणा देऊन पुणेकरांबरोबर सेल्फी घेतला. तसेच, त्याने विजेत्यांचे कौतुक केले..या वेळी केंद्रीय राज्यमंत्री खडसे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी, आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग संघटनेच्या (यूसीआय) महासंचालक अमिना लानाया, आशियाई सायकलिंग महासंघाचे अध्यक्ष दातो अमरजितसिंग गिल, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे महासचिव दातो मनिंदर पाल सिंग, पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, बजाज ऑटोचे कर विभागाचे उपाध्यक्ष चेतन जोशी आदी उपस्थित होते..प्रशासनाने उत्कृष्ट नियोजन करत दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. याबाबत केंद्र सरकारसह देश-विदेशातील सायकलपटूंनी समाधान व्यक्त केले आहे. स्पर्धेला शहर व ग्रामीण भागातील क्रीडारसिकांनी मोठ्या उत्साहात प्रतिसाद दिला. युवक-युवती, महिला, शेतकरी, विद्यार्थी आदी सर्व घटकांचा त्यात सहभाग दिसला. आगामी ऑलिंपिक स्पर्धांचे यजमानपद भारताला मिळावे, यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. राज्यासह देशात अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत राहील.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.विकसित भारत-२०४७ या संकल्पनेच्या पूर्ततेत क्रीडा क्षेत्राचा मोठा वाटा असेल. देश क्रीडा क्षेत्रात सातत्याने प्रगती करताना दिसत आहे. क्रीडा क्षेत्राला ‘सॉफ्ट पॉवर’च्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासन व प्रायोजकांच्या सहकार्याने स्पर्धेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या असून, त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. जागतिक पातळीवरील खेळाडूंना एकत्र आणून क्रीडा पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न स्पर्धेच्या माध्यमातून करण्यात आला असून, भारत क्रीडा पर्यटनाचे केंद्र म्हणून पुढे येत आहे, ही अभिमानाची बाब आहे.- रक्षा खडसे, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री.Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.भारताचा अभिमान वाटावा असा हा सोहळा होता. पहिल्याच आयोजनात भारताने जागतिक दर्जाची शर्यत यशस्वी करून दाखवली आहे. सायकलिंग खेळ भारतीयांच्या मनात क्रिकेटसारखे स्थान मिळवेल, हेच आमचे ध्येय आहे. ही स्पर्धा लॉस एंजलिस २०२८ च्या ऑलिंपिकसाठी रँकिंग पॉइंट्स देणारी असल्याने याला विशेष महत्त्व होते. पुण्याच्या यशस्वी आयोजनाने भारतात सायकलिंगच्या एका नवीन युगाची सुरुवात झाली आहे.- अमिना लानाया, महासंचालक, युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.