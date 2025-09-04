पुण्याच्या मध्यवस्तीत रस्त्याच्या कानाकोपऱ्यात ओसंडून वाहणारी गणेश भक्तांची लाट... जिकडे तिकडे गर्दीने भरभरून वाहणारे रस्ते... देखाव्यांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद... जागोजागी खाऊगल्ली व वस्तू खरेदीसाठी झालेली गर्दी... एकंदरीत अवघी पुण्यनगरी गणेशभक्ती रसात न्हाल्याचे चित्र बुधवारी दिसून आले..अवघ्या तीन दिवसांवर आलेले विसर्जन व त्यात पावसाने दिलेली उघडीप यामुळे शहरातील गणेशोत्सव अनुभवण्यासाठी, त्याचा मनसोक्त आनंद घेण्यासाठी शहरात गणेशभक्तांचा सागरच उसळल्याचे बुधवारी (ता. ३)सायंकाळी पाहायला मिळाले. गौराईंचे आगमन, नैवेद्य व विसर्जनात महिला गुंतल्याने शहरात सोमवार व मंगळवार दोन दिवस गर्दी काहीशी कमी होती. गौराईंचे विसर्जन झाल्याने मोठ्या संख्येने महिलावर्ग घराबाहेर पडल्याने भाविकांची अलोट गर्दी दिसून आली. त्यामुळे, शहरात उत्साहाची भरती आल्याचे पावला पावलांवर जाणवत होते..दुचाकी चालकांची कसरतरस्त्यावर खरी कसरत करावी लागत होती ती दुचाकी चालकांना. लक्ष्मी रस्ता, केळकर रस्ता, कुमठेकर रस्ता, टिळक रस्त्यावर वाहनांना परवानगी आहे. मात्र, तुरळक ठिकाणी चारचाकी दिसून येत होत्या तर, रिक्षा व दुचाकीचालकांची संख्या बऱ्यापैकी होती. परंतु, गणेशभक्तांमधून वाट काढण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागत होती. त्यापेक्षा पायी भाविक हे सहजपणे रस्त्यावरून चालत उत्सवाचा आनंद घेत होते..खाद्यपदार्थ, वस्तूंवर ऑफरचा ‘पाऊस’जागोजागी खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या व त्याभोवती खवय्यांचा पडलेला गराडा असे चित्र चौकाचौकात दिसून येत होते. ही संधी साधत खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी नेहमीच्या खाद्यपदार्थांचे दर कमी केल्याचे दिसत होते. एरवी वीस रुपयांना मिळणारा वडापाव काही ठिकाणी दहा रुपयांत तर ५० ते ६० रुपयांना मिळणारी कोल्ड कॉफी २० रुपयांना मिळत होती. त्याचप्रमाणे खेळणी, गणेशमूर्ती, पेंटिंग, घरगुती वस्तूंवरही सवलती मिळत होत्या..Pune News : पुण्यात भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय; नियमभंग करणारे मोजणी नकाशे रद्द.वीजपुरवठा खंडित झाल्याने मंडळांमध्ये नाराजीगणेशोत्सवात भाविकांची प्रचंड गर्दी असताना सदाशिव पेठ, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता परिसरात बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने गोंधळ उडाला. भाविकांची गर्दी असलेल्या हत्ती गणपती मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मोबाईल टॉर्चने मंडपातील गर्दी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. ‘महावितरण’च्या अशा कारभाराबद्दल मंडळाचे अध्यक्ष श्याम मानकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. चार दिवसांपूर्वीही सुमारे दीड तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.