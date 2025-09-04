पुणे

Pune Ganesh Festival: पुण्‍यनगरी गणेशभक्‍तीत न्‍हाली; शहराच्या मध्यवर्ती भागात तुडुंब गर्दी, देखाव्‍यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Pune News: पुण्याच्या रस्‍त्‍यावर गणेशभक्‍तीचा जल्‍लोष सुरू असून, रस्‍त्‍याच्या कानाकोपऱ्यात गर्दीचा ओसंडून वाहणारा स्‍वरूप दिसत आहे. खाद्यपदार्थ, वस्‍तू खरेदीसाठी झालेल्‍या गर्दीने शहरात आनंदाचे वातावरण निर्माण केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुण्याच्या मध्‍यवस्‍तीत रस्‍त्‍याच्‍या कानाकोपऱ्यात ओसंडून वाहणारी गणेश भक्‍तांची लाट... जिकडे तिकडे गर्दीने भरभरून वाहणारे रस्ते... देखाव्‍यांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद... जागोजागी खाऊगल्‍ली व वस्‍तू खरेदीसाठी झालेली गर्दी... एकंदरीत अवघी पुण्‍यनगरी गणेशभक्‍ती रसात न्‍हाल्‍याचे चित्र बुधवारी दिसून आले.

