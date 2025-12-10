हे फक्त पुण्यातच घडू शकतं! पादचारी पुलावर गाडी चालवणाऱ्यांची काकूंनी केली आरती, Viral Video

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही काही व्हिडिओ अंगावर काटे असणारे असतात, तर काही व्हिडिओ शिकवण देणारे असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. पुण्यातील एका महिलेचा हा व्हिडिओ आहे. सध्या सोशल मीडियावर या महिलेची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..पुण्याचा वरदळीच्या रस्त्यावरील हा व्हिडिओ असल्याचं कळतय. यामध्ये एक काकू पुथपाटवर उभी आहे. तसंच पुथपाटवरुन टु-व्हिलर चालवणाऱ्यांची त्या काकू आरती करताना पहायला मिळताय. सुरुवातीला गाडी येताना दिसताच त्या काकू दुचाकीवरील व्यक्तीला वाकून नमस्कार करतात. त्यानंतर त्या त्यांच्यावर आरती ओवाळल्यासारखं गोल हात फिरवतात.. हा व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीला या काकूने पुरेणी पद्धतीनं चांगलाचधडा शिकवल्याचं व्हिडिओतून पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओ पाहून अनेकांनी महिलेचं कौतूक केलं आहे. .अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत 'हे फक्त पुण्यातच घडू शकतं' असं म्हटलय. तर दुसऱ्या काही नेटकऱ्यांनी 'नियम मोडणाऱ्यांना चांगलीच अद्दल घडली' असं म्हणताना पहायला मिळतात. 'काकू रॉक आणि गाडीवाले शॉक' अशा काहीजण कमेंट्स करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर या काकूंचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.