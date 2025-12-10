पुणे

हे फक्त पुण्यातच घडू शकतं! पादचारी पुलावर गाडी चालवणाऱ्यांची काकूंनी केली आरती, Viral Video

ONLY IN PUNE VIRAL VIDEO: पुण्यातील पादचारी पुलावर दुचाकी चालवणाऱ्या नियमभंग करणाऱ्यांना एका काकूंनी आरती करून हटके पद्धतीने धडा शिकवल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
PUNE VIRAL VIDEO

Apurva Kulkarni
सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही काही व्हिडिओ अंगावर काटे असणारे असतात, तर काही व्हिडिओ शिकवण देणारे असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. पुण्यातील एका महिलेचा हा व्हिडिओ आहे. सध्या सोशल मीडियावर या महिलेची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

