पुणे

हुंड्यासाठी छळ केल्याने महिलेची आत्महत्या

हुंड्यासाठी छळ केल्याने महिलेची आत्महत्या
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पुणे, ता. १२ : हुंड्यासाठी छळ केल्याने महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना हडपसरमधील फुरसुंगी भागात घडली. तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पतीला अटक करण्यात आली असून, सासूसह दिराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. विद्या अमोल तेलंग (वय २५, रा. पापडे वस्ती, फुरसुंगी, हडपसर) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी तिचा पती अमोल ज्ञानोबा तेलंग (वय २८, रा. पापडे वस्ती, फुरसुंगी, हडपसर) याला अटक करण्यात आली. याबाबत संभाजी वडनमवार (वय ५५, रा. इस्लामपूर, ता. किनवट, जि. नांदेड) यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्या हिचा मे मध्ये अमोलशी विवाह झाला होता. विवाहानंतर माहेरहून दागिने तसेच पैसे आणण्यासाठी पती, सासू, दिराने तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. छळ असह्य झाल्याने तिने नऊ ऑगस्टला राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

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