Pune Harassment Case : गणेश पार्क ते लोहगाव परिसरात महिलांची छेडछाड करून पाळायचा; शेवटी आरोपी विमानतळ पोलिसांच्या सापळ्यात!

पुणे : महिलांची छेडछाड आणि विनयभंग करून पोलिसांना चकवा देणाऱ्या आरोपीला अखेर विमानतळ पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी परिसरातील २४५ सीसीटीव्ही फुटेजचा मागोवा घेत आरोपीला गाठले. .सागर राम सोनवणे (वय २२, रा. हनुमान कॉलनी, भोसरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश पार्क, लोहगाव परिसरात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणारा आणि महिलांची छेड काढून पळ काढल्याप्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यात एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विमानतळ पोलिसांच्या हद्दीत यापूर्वीही अशा स्वरूपाचे पाच गुन्हे घडले होते..Pune Kidnappping Case : कात्रजमध्ये तरुणाचे अपहरण; 'पोक्सो' मध्ये अडकवण्याची धमकी देत ७० हजारांची खंडणी; तिघांना अटक!.या प्रकरणांचे स्वरूप पाहता अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे आणि सहाय्यक आयुक्त प्रांजली सोनवणे यांनी आरोपीचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गोविंद जाधव, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक मनोज बरुरे, नितीन राठोड यांच्या तपास पथकातील कर्मचाऱ्यांनी आरोपीला अटक केली.