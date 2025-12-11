पुणे

Pune Harassment Case : गणेश पार्क ते लोहगाव परिसरात महिलांची छेडछाड करून पाळायचा; शेवटी आरोपी विमानतळ पोलिसांच्या सापळ्यात!

CCTV Investigation : लोहगाव आणि गणेश पार्क परिसरात महिलांची छेडछाड व अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणारा आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. २४५ सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासातून पोलिसांनी आरोपीचा ठावठिकाणा शोधला.
Police Track Accused Through 245 CCTV Footages

Police Track Accused Through 245 CCTV Footages

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महिलांची छेडछाड आणि विनयभंग करून पोलिसांना चकवा देणाऱ्या आरोपीला अखेर विमानतळ पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी परिसरातील २४५ सीसीटीव्ही फुटेजचा मागोवा घेत आरोपीला गाठले.

Loading content, please wait...
pune
crime
cctv
Lohegaon
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com