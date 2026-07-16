Woman Mountaineer : पुण्यातील महिला गिर्यारोहकांनी ‘माऊंट मेंटोक कांग्री-२’ शिखरावर फडकवला तिरंगा

पुणे - हिमालयीन गिर्यारोहणाची समृद्ध परंपरा आणि साहसी क्रीडा क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘गिरीप्रेमी’च्या ‘सर्व-महिला हिमालयीन मोहिमे’अंतर्गत सर्व महिला गिर्यारोगकांनी लडाखमधील रुपशू प्रदेशातील ‘माऊंट मेंटोक कांग्री-२’ (६,२१० मीटर) हे कठीण शिखर यशस्वीपणे सर केले आहे. या शिखरवीरांगनांनी शिखरावर भारतीय राष्ट्रध्वज आणि गिरीप्रेमीचा ध्वज अभिमानाने फडकवून आपल्या अफाट जिद्दीचे आणि धैर्याचे दर्शन घडवले..मोहीम प्रमुख सोनिया भावसार यांच्यासह गायत्री दमामे, चेतना शेट्ये, शर्वरी परांजपे आणि साक्षी प्रभुणे या पाच सदस्यांनी १३ जुलै रोजी पहाटे दोन वाजता उच्च शिबिरातून (हाय कॅम्प) चढाईस प्रारंभ केला. कडाक्याची थंडी, वेगाने वाहणारे वारे आणि बर्फाच्छादित आव्हानात्मक भूप्रदेशाचा सामना करत तब्बल साडेदहा तासांच्या खडतर चढाईनंतर त्यांनी शिखरमाथा गाठला..यशस्वी शिखरारोहणानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी सहा वाजता संपूर्ण पथक सुरक्षितपणे बेस कॅम्पवर परतले. तर, तनिष्का शिंदे, देवयानी वडनेरकर आणि अंजली कात्रे यांनी प्रतिकूल हवामानामुळे ५,९०० मीटर उंचीवरून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. या मोहिमेत शीतल मुकादम आणि अनुष्का देव यांचाही सहभाग होता..या मोहिमेसाठी गिर्यारोहक स्कालझांग रिगझिन यांचे क्षेत्रीय मार्गदर्शन, तर शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेते आशीष माने यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. ‘हिमालयातील कोणतेही शिखर हे एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण पथकाच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फळ असते. प्रत्येक सदस्याची चिकाटी आणि अखंड सहकार्य यामुळेच हे यश शक्य झाले,’ अशी भावना माने यांनी व्यक्त केली..या यशाबद्दल गिरीप्रेमीचे अध्यक्ष उमेश झिरपे यांनी संपूर्ण पथकाचे अभिनंदन केले. ‘सर्व-महिला पथकाने मिळवलेले हे यश संस्थेची साहसी क्षेत्रातील महिला नेतृत्व घडविण्याची बांधिलकी अधोरेखित करते. महिला अत्यंत कठीण गिर्यारोहण मोहिमाही यशस्वी करू शकतात, हाच संदेश यातून मिळाला असून, यामुळे अधिकाधिक महिलांना साहसी उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल,’ असा विश्वास झिरपे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.