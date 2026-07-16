पुणे

Woman Mountaineer : पुण्यातील महिला गिर्यारोहकांनी ‘माऊंट मेंटोक कांग्री-२’ शिखरावर फडकवला तिरंगा

गिरीप्रेमीच्या महिला गिर्यारोहकांची उत्तुंग भरारी.
Pune Woman Mountaineer

Pune Woman Mountaineer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - हिमालयीन गिर्यारोहणाची समृद्ध परंपरा आणि साहसी क्रीडा क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘गिरीप्रेमी’च्या ‘सर्व-महिला हिमालयीन मोहिमे’अंतर्गत सर्व महिला गिर्यारोगकांनी लडाखमधील रुपशू प्रदेशातील ‘माऊंट मेंटोक कांग्री-२’ (६,२१० मीटर) हे कठीण शिखर यशस्वीपणे सर केले आहे. या शिखरवीरांगनांनी शिखरावर भारतीय राष्ट्रध्वज आणि गिरीप्रेमीचा ध्वज अभिमानाने फडकवून आपल्या अफाट जिद्दीचे आणि धैर्याचे दर्शन घडवले.

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