पुणे

Pune Crime : येरवड्यात आरडाओरड्याचा जाब विचारल्याने तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला, आरोपी शोएब कुरेशी अटकेत

आरडाओरड्याचा जाब विचारल्याचा राग मनात ठेवून तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; पंचशीलनगरात दहशतीचे वातावरण
Street Terror Suppression: Vishrantwadi Police Apprehend Notorious Goon Shoaib Qureshi

Street Terror Suppression: Vishrantwadi Police Apprehend Notorious Goon Shoaib Qureshi

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : येरवड्यातील पंचशीलनगर भागात आरडाओरडा केल्याचा जाब विचारल्याने एका तरुणासह मित्रावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी आरोपी शोएब रशीद कुरेशी (वय २६, रा. पंचशीलनगर, येरवडा) आणि त्याच्या तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

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