मी येडा बनलो, तुम्ही नका होऊ! पुण्यात डुप्लिकेट गाड्या दिल्याचा आरोप करत तरुणाचं शोरूमसमोरच आंदोलन, VIDEO VIRAL

पुण्यात सातारा रोडवर एका दुचाकीच्या शोरूममध्ये डुप्लिकेट गाड्या दिल्या जात असल्याचा आरोप करत तरुणाने अनोखं आंदोलन केलं. पुणे सातारा रोडवर हिरो कंपनीचं दुचाकीचं साईदीप नावाचं शोरूम आहे. या शोरूममधून तरुणाने दुचाकी घेतली होती. दुचाकीच्या खरेदीत आपली फसवणूक झाल्याचा दावा करत शोरूमवाले आणि सर्विस सेंटर वाल्यांकडून दमदाटी केली जात असल्याचा आरोप तरुणाने केलाय. त्याने शोरूमच्या दारात दुचाकीवर हातात बोर्ड घेत निषेध नोंदवला. .साईदीप या शोरूममध्ये तुम्ही गाड्या घेऊ नका, इथं गाड्या डुप्लिकेट देतात असं लिहिलेला बोर्ड तरुणाने हातात घेतला आहे. शोरूममध्ये जाणाऱ्यांना तरुण आवाहन करतो की मी येडा बनलो, तुम्ही बनू नका. इथं डुप्लिकेट गाड्या देत असल्याचं तरुण सांगत आहे. त्याचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे..तरुण आंदोलन करत असताना तिथले काही लोक तरुणाला समजावण्याचा प्रयत्न करत होते. तेव्हा तरुणाने म्हटलं की, नाय ओ, वैतागलो काका, लय वैतागलो. मी सर्विस सेंटरलाही शोरूमची तक्रार केली. पण ते म्हणतात की तुला काय करायचं ते कर. मग मी आता हे असं आंदोलन करतोय..आम्ही पुढं जातोय हे तुम्हाला नकोय; पुण्यातल्या कॉलेजमुळे लंडनमधील नोकरी गेली; तरुणाचा VIDEO VIRAL.मी येडा झालोय, तुम्ही नका होऊ. इथं गाड्या नका घेऊ. येडे बनू नका, शहाणे बना. डुप्लिकेट गाडी घेतली असेल तर कॅन्सल करा.पहिली कॅन्सल करा.गाड्या इथं घेऊ नका असंही तरुण म्हणत आहे. दरम्यान, या व्हिडीओवर हिरो मोटर्सकडून कमेंट करण्यात आलीय. आम्ही तुमच्या मदतीसाठी तत्पर आहोत. तुमच्या समस्या आम्हाला सांगा. आम्ही तुम्हाला सर्वतोपरा सहकार्य करू..फ्री सर्विसिंगच्या नावाखाली १३०० ते १५०० रुपये बिल करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शोरूमची सर्विस चांगली नसल्याची आणि फसवणूक होत असल्याचं तरुणाने म्हटलंय. स्वत:ची फसवणूक झाल्यानंतर इतर कोणी फसू नये यासाठी त्यानं निषेध नोंदवला.