पुणे

Electric Shock: गिरनार यात्रेवर काळाचा घाला; पुण्यातील तरुणाचा गुजरातमध्ये मृत्यू

Pune Youth Dies of Electrocution During Girnar Pilgrimage: गुजरातमधील जुनागढ येथे गिरनार परिक्रमेसाठी गेलेल्या पुण्यातील सागर तरंगे यांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. शोककळा पसरली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सागर दिगंबर तरंगे (वय २९, रा. धानोरी) यांचा जुनागढ (गुजरात) येथे सोमवारी पहाटे विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला.

