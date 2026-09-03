पुणे

Santosh Pandit: पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना अटक, पोलिसांची कारवाई; स्वतःलाच मारहाण अन् शिवीगाळ... मध्यरात्री घडला थरार

Santosh Pandit Arrested by Kothrud Police : पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना मध्यरात्री अटक; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोप.
YouTuber Santosh Pandit was arrested by Kothrud Police in connection with an alleged objectionable social media post and video

YouTuber Santosh Pandit was arrested by Kothrud Police in connection with an alleged objectionable social media post and video

esakal

Sandip Kapde
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पुणे : कोथरूड परिसरातील विकासकामांबाबत यूट्यूबवरून प्रश्न उपस्थित करताना आक्षेपार्ह आणि अश्लील स्वरूपाची शेरेबाजी केल्याच्या आरोपावरून पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना कोथरूड पोलिसांनी मध्यरात्री अटक केली. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे सुमारे 1 वाजता पोलिसांचे पथक पंडित राहत असलेल्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांना ताब्यात घेतले.

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