Santosh Pandit: पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना अटक, पोलिसांची कारवाई; स्वतःलाच मारहाण अन् शिवीगाळ... मध्यरात्री घडला थरार

पुणे : कोथरूड परिसरातील विकासकामांबाबत यूट्यूबवरून प्रश्न उपस्थित करताना आक्षेपार्ह आणि अश्लील स्वरूपाची शेरेबाजी केल्याच्या आरोपावरून पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना कोथरूड पोलिसांनी मध्यरात्री अटक केली. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे सुमारे 1 वाजता पोलिसांचे पथक पंडित राहत असलेल्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांना ताब्यात घेतले..चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोपमहाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच मिताली साळवेकर यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर व व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी संतोष पंडित यांच्याविरोधात कोथरूड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सारिका कांबळे यांनी ही तक्रार दिली आहे..पोलिसांकडे दाखल तक्रारीनुसार, ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून चंद्रकांत पाटील आणि मिताली साळवेकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओमुळे बदनामी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या पोस्टला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचा उल्लेखही तक्रारीत करण्यात आला आहे..Pune Rain: पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर पुणेकरांना दिलासा; वारीत भाविकांचा उत्साह, पुढील ३-४ दिवस पावसाचा जोर कमी.कोथरूड पोलिसांत गुन्हा दाखलया तक्रारीच्या आधारे कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 0361/2026 नोंद करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम 75(1)(iv), 75(3), 356(2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 67 अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे 1 वाजून 28 मिनिटांनी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली..पोलिसांचे पथक मध्यरात्री पोहोचलेगुन्हा दाखल झाल्यानंतर कोथरूड पोलिसांचे पथक पहाटेच्या सुमारास संतोष पंडित राहत असलेल्या ठिकाणी पोहोचले. रात्री एकच्या सुमारास पोलिसांनी त्यांना अटक केली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे..दरम्यान, यूट्यूबवरील व्हिडिओच्या माध्यमातून कोथरूडमधील विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित करताना पंडित यांनी अश्लील शेरेबाजी केल्याचाही आरोप आहे. यासंदर्भात कोथरूड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास कोथरूड पोलिसांकडून सुरू आहे..Pune Mobile Recovery : ओतूर पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी; तांत्रिक तपासातून २५ गहाळ मोबाईल शोधून सहा लाख ५० हजारांचा मुद्देमाल मालकांना परत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.