Pune News: पुणेकरांनी अनुभवली शून्य सावली; प्रात्यक्षिकांची छायाचित्रे समाज माध्यमांवर प्रसारित

पुणे : सूर्य दुपारी माथ्यावर आल्याने आपलीच सावली पायाखाली हरवल्याचा आगळावेगळा खगोलीय अनुभव आज पुणेकरांनी घेतला. शहरात दुपारी १२ वाजून ३१ मिनिटांच्या सुमारास 'शून्य सावली'चा आविष्कार पाहायला मिळाला..वर्षातून दोनदाच येणारा शून्य सावली दिवस बुधवारी होता. त्यामुळे रणरणत्या उन्हात कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या नागरिकांना आपली सावली पुढे दिसत नसल्याने हा कुतूहलाचा विषय ठरला. नागरिकांनी उन्हात उभे राहून, बाटल्या किंवा उभ्या काठ्यांच्या मदतीने सावली अदृश्य झाल्याचे प्रात्यक्षिक पाहीले. अनेकांनी या घटनेचे छायाचित्र आणि रिल्स समाज माध्यमांवर प्रसारित केले..नागरिकांना या दिवसाची वैज्ञानिक माहिती देण्यासाठी ज्योतिर्विद्या परिसंस्थेतर्फे टिळक स्मारक मंदिराच्या प्रांगणात दुपारी १२ ते एक या वेळेत विशेष उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी शून्य सावलीमागील कारणमीमांसा सांगण्यात आली, तसेच नागरिकांना प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले. संस्थेचे उपाध्यक्ष अनिरुद्ध देशपांडे, कार्यकारी मंडळ सदस्य सारंग वंदना यांनी माहिती दिली..टिळक रस्त्यावरील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध प्रयोगांच्या माध्यमातून हा दिवस अनुभवला. विद्यार्थ्यांनी एक मीटर उंचीच्या सळीच्या साहाय्याने दिशा शोधल्या, तर एककेंद्रीय वर्तुळाकार वस्तूंच्या मदतीने शून्य सावलीचे निरीक्षण केले. यावेळी दुर्बिणीतून सौरडागांचेही निरीक्षण करण्यात आले. मुख्याध्यापिका सुनीता राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तारांगण प्रमुख विनायक रामदासी यांनी या उपक्रमाचे आयोजन केले होते.."पृथ्वीचा अक्ष साडेतेवीस अंशाने कललेला असल्याने सूर्याचे उत्तरायण आणि दक्षिणायन होत असते. या प्रवासादरम्यान सूर्य जेव्हा शहराच्या अक्षांशावर येतो, तेव्हा ही स्थिती निर्माण होते. असे वर्षातून दोनदाच घडते."- अनिरुद्ध देशपांडे, खगोल अभ्यासक आणि उपाध्यक्ष, ज्योतिर्विद्या परिसंस्था.