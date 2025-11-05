पुणे

Majhe Astitva Project : एकल महिलांसाठी ‘माझे अस्तित्व’ प्रकल्प; शासकीय योजनांमधून थेट लाभ मिळवून देण्यात येणार

Pune Zilha Parishad : पुणे जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात राज्यातील पहिला प्रायोगिक तत्त्वावर 'माझे अस्तित्व' उपक्रम राबविण्यात येत असून, या उपक्रमांतर्गत १ लाख ९ हजार एकल महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे, यासाठी सर्वाधिक एकल महिला असलेल्या खेड व आंबेगाव
Pune ZP Launches 'Majhe Astitva' Initiative for Single Women

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘माझे अस्तित्व’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील पहिल्याच या उपक्रमांतर्गत एकल महिलांना विद्यमान शासकीय योजनांमधून थेट लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.

