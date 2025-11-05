Majhe Astitva Project : एकल महिलांसाठी ‘माझे अस्तित्व’ प्रकल्प; शासकीय योजनांमधून थेट लाभ मिळवून देण्यात येणार

पुणे : पुणे जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘माझे अस्तित्व’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील पहिल्याच या उपक्रमांतर्गत एकल महिलांना विद्यमान शासकीय योजनांमधून थेट लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे..पुणे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात तब्बल एक लाख नऊ हजार एकल महिला असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी २८ हजार ७६१ महिलांना आरोग्य तपासणी व उपचारांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या समस्यांचे निदान करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यात या उपक्रमाची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्याबाबत सविस्तर सादरीकरण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले..Pune Crime : मोटारीची दुचाकीला धडक; तरुणावर कोयत्याने हल्ला, एकाला अटक.दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील एकल महिलांना सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदविणे, घरपट्टी व घरकुल कागदपत्रांवर नाव समाविष्ट करणे, तसेच रेशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड यासारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विशेष शिबिरे आयोजित केली आहेत. सर्वाधिक एकल महिलांची संख्या ही खेड तालुक्यात ११ हजार ८३३ आणि आंबेगाव तालुक्यात ११ हजार ८२५ असल्याचे आढळले आहे. तसेच इंदापूरमध्ये नऊ हजार ९८४, बारामतीत नऊ हजार ७५६, दौंडमध्ये नऊ हजार २४९, आणि पुरंदरमध्ये आठ हजार ८८९ एकल महिला असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे..सर्वेक्षणातील निष्कर्ष२८,७६१ एकल महिलांना आरोग्य तपासणी व मोफत उपचारांची गरज२२,००० महिलांना हक्काच्या निवाऱ्याची आवश्यकता११,९०४ महिलांना कृषी आधारित किंवा कृषिपूरक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदतीची गरज५,९२७ महिलांना मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्याची आवश्यकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.