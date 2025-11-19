पुणे

Science Park : ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञानाची गोडी वाढणार; पुणे जिल्ह्यात दोन सायन्स पार्कची जागा निश्चिती लवकरच

Pune ZP to Establish Two Science Parks : पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची गोडी लागावी यासाठी बंगळूरच्या धर्तीवर अगस्त्य फाउंडेशनच्या सहकार्याने दोन सायन्स पार्क उभारले जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात त्यासाठी २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
Pune ZP to Establish Two Science Parks

Pune ZP to Establish Two Science Parks

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पुण्यात दोन सायन्स पार्क केले जाणार आहेत. त्यासाठी पाच गावांमधील जागेची पाहणी करण्यात आली असून, दळणवळणासह इतर सुविधा पाहून त्यापैकी दोन गावांची सायन्स पार्कसाठी निवड केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी वीस कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
student
science
Nagpur Zilha Parishad News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com