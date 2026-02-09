Pune ZP Results: वारसा विरुद्ध वर्चस्व! पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत कुणाचा खेळ फसणार, कुणाचं नशीब चमकणार? चुरशीच्या लढाया कोणत्या?

पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होत असून, अनेक जागांवर कडवी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याने मतदारांचे लक्ष वेधले गेले आहे. विविध तालुक्यांत पक्षीय संघर्ष आणि वैयक्तिक आव्हाने यामुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या लढतींमध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यासारख्या पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये तीव्र चुरस दिसून येत आहे..भोरभोर तालुक्यात उत्रौली-कारी गटातून भाजपच्या तिकिटावर उतरलेल्या स्वरूपा थोपटे यांची लढत विशेष लक्षवेधी आहे. त्या माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी असून, त्यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे मैदानात आहेत. या जागेवर दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार प्रचार झाला असून, निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत..शिरूरशिरूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सुजाता पवार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. त्या माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती आहेत. या निवडणुकीत त्यांनी पक्षाच्या धोरणांना अनुसरून मजबूत प्रचार केला, ज्यामुळे तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.जुन्नरजुन्नर तालुक्यातील बोरी-खोडद गटात अपक्ष उमेदवार कविता पवार यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला आव्हान दिले आहे. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांच्या सून आहेत. अपक्ष म्हणून त्यांची उमेदवारी कायम राहिल्याने पक्षांतर्गत तणाव निर्माण झाला असून, या जागेवर मतदारांची विभागणी होण्याची शक्यता आहे..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात.आंबेगावआंबेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील आणि अरुण गिरे यांच्यात अटीतटीची लढत अपेक्षित आहे. येथे शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एकत्रितपणे लढत असून, दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. पक्षीय युती आणि विरोध यामुळे या जागेवर निकाल अनपेक्षित ठरू शकतो.खेडखेड तालुक्यात सुनीता बुट्टे पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. त्या भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेल्या शरद बुट्टे पाटील यांच्या पत्नी आहेत. त्यांच्याविरुद्ध आमदार बाबाजी काळे यांच्या बहिण राजश्री जैद आणि शिंदेसेनेच्या निशा गोरे मैदानात आहेत. तिघांमधील ही त्रिकोणी लढत खेडच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते..दौंडदौंड तालुक्यात खडकी गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वीरधवल जगदाळे निवडणुकीत उतरले आहेत. ते दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव जगदाळे यांचे पुत्र आहेत. तसेच, बोरीपार्धी गटात माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार थोरात यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली आहे. या जागांवर कुटुंबीयांच्या वारशाचा प्रभाव दिसून येतो.इंदापूरइंदापूर तालुक्यात अंकिता पाटील दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्या माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मुलगी असून, यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून लढत आहेत. तसेच, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे पुत्र श्रीराज भरणे यांनाही पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. या जागांवर राजकीय घराण्यांचा वर्चस्व स्पष्ट होत असून, निकालानंतर जिल्ह्यातील सत्ता समीकरणे बदलू शकतात..Karad ZP Election : कराडमध्ये राजकीय वातावरण तापले! बोगस मतदानाच्या संशयावरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने, वडगाव हवेलीत हायव्होल्टेज ड्रामा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.