Pune ZP Results: वारसा विरुद्ध वर्चस्व! पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत कुणाचा खेळ फसणार, कुणाचं नशीब चमकणार? चुरशीच्या लढाया कोणत्या?

Pune Zilla Parishad election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल: राजकीय घराण्यांचा प्रभाव, तालुकानिहाय चुरशीच्या लढती आणि बदलती सत्ता समीकरणे
Pune Zilla Parishad Results: Dynasty Politics vs Voters’ Verdict — Who Will Finally Win the Rural Power Battle?

Pune Zilla Parishad Results: Dynasty Politics vs Voters’ Verdict — Who Will Finally Win the Rural Power Battle?

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होत असून, अनेक जागांवर कडवी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याने मतदारांचे लक्ष वेधले गेले आहे. विविध तालुक्यांत पक्षीय संघर्ष आणि वैयक्तिक आव्हाने यामुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या लढतींमध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यासारख्या पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये तीव्र चुरस दिसून येत आहे.

