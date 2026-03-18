Pune ZP President Election : पुणे जिल्हा परिषदेसाठी अखेर अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार ठरले; दोन्ही पदे राष्ट्रवादीकडेच राहणार

Pune ZP president vice president post : तब्बल चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुणे जिल्हा परिषदेला अखेर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अध्यक्षपदासाठी दौंड तालुक्यातील वीरधवल जगदाळे, तर उपाध्यक्षपदासाठी आंबेगाव तालुक्यातील विवेक वळसे पाटील यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. दोघेही काही वेळात उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जिल्हा परिषदेत निर्विवाद बहुमत असल्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे याच पक्षाकडे जाणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे पक्षातील अनुभवी आणि ज्येष्ठ सदस्यांना संधी मिळणार की एखाद्या नव्या चेहऱ्याला अध्यक्षपदाची संधी मिळणार, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता होती..दरम्यान, आज सकाळी शिवाजीनगर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अध्यक्षपदासाठी वीरधवल जगदाळे, तर उपाध्यक्षपदासाठी विवेक वळसे पाटील यांच्या नावांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला..यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आता सुटण्याच्या मार्गावर आला असून, चार वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेला अखेर नवे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष मिळणार आहेत.