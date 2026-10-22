Water Supply Scheme Issue : रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांवरून जिल्हा परिषदेत वाद; आठवडाभरात अहवाल देण्याचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांचे निर्देश

पुणे - पाणी योजनांची कामे रखडलेली, तर कुठे दुर्गम गावांना पाण्याचा स्रोतच अपुरा पडत आहे. गावांना पाणी नाही आणि टंचाईच्या तक्रारी करूनही उपाययोजना होत नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. कडूस, मुळशीसह इतर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरवस्थेवरून सर्वसाधारण सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने आठवडाभरात कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी दिले..संभाव्य पाणीटंचाई आणि त्यावरील उपाययोजनांच्या आराखड्याबाबत जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. २२) वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्यासह विविध विषय समित्यांचे सभापती उपस्थित होते. पाणीटंचाईचा आराखडा अंतिम करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली..कडूस प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण असल्याने गावांना पाणी मिळत नसल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य तनुजा घनवट यांनी उपस्थित केला. खेड तालुक्यातील वरुडे परिसरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अपूर्ण योजनांमुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली असून, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाल्याचे दीप्ती भोगाडे यांनी सांगितले. मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामांकडे गटनेते शिवाजी बुचडे यांनी लक्ष वेधले. या योजनेबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे अध्यक्ष जगदाळे यांनी सांगितले..जुन्नर तालुक्यातील प्रादेशिक योजनेतून आठ दिवस पाणी मिळत नसल्याची तक्रार स्मिता कणसे यांनी केली. मोराची चिंचोली येथील पाणीप्रश्न स्वाती पाचुंदकर यांनी मांडला. सातगाव पठार तसेच आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील टंचाईकडे गटनेत्या सुवर्णा दरेकर आणि प्रीती थोरात यांनी लक्ष वेधले. जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कामांचा एकत्रित आढावा घेण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली..हातपंप दुरुस्तीसाठीही अडचणी...हातपंपासाठी वेळेत वाहने उपलब्ध होत नाहीत. तसेच हातपंपांच्या दुरुस्तीसाठी कर्मचारी आणि आवश्यक साधनसामग्री अपुरी असल्याचा मुद्दा करण खलाटे यांनी उपस्थित केला. खेड तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांचा पाणीटंचाई आराखड्यात समावेश करावा, अशी मागणी गटनेते विजय शिंदे यांनी केली. त्यावर विंधन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे वीरधवल जगदाळे आणि गजानन पाटील यांनी सांगितले..ग्रामसेवकांवर कारवाईचे आदेश...पाणी वाहून जात आहे, आता ढापे टाकण्यास उशीर होत आहे. प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतींचे ढापे टाकण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा विक्रम खुटवड यांनी मांडला. त्यावर जगदाळे यांनी ओढे-नाल्यांमध्ये पाणी उपलब्ध असतानाही वेळेत बंधाऱ्याचे ढापे न टाकणाऱ्या गावांतील ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.