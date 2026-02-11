Pune ZP Election : दौंडच्या अपक्ष सदस्याच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ; जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नाट्यमय घडामोडी

केडगाव : पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून दौंड तालुक्याला तिस-यांदा अध्यक्षपदाची संधी चालून आली आहे. यापुर्वी सर्जेराव लक्ष्मण गुंड ( १९५७ नानगाव ) व वैशाली किशोर आबणे ( २००७ राहू ) यांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे.सध्या या पदासाठी तुषार थोरात ( खुटबाव ) व वीरधवल जगदाळे ( लिंगाळी ) यांची नावे चर्चेत आहेत. .स्वातंत्र्योत्तर काळात जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जिल्हा लोकल बोर्ड म्हणून संबोधले जात. १९६२ मध्ये जिल्हा लोकल बोर्डचे जिल्हा परिषद असे नामांतर झाले. १९५७ मध्ये जिल्हा लोकल बोर्डची शेवटची निडणूक झाली. नानगाव ( ता.दौंड ) येथील समाजवादी विचारसरणीचे सर्जेराव गुंड यांना जनतेने जिल्हा लोकल बोर्ड सदस्यपदाच्या निवडणुकीत उभे राहण्याची विनंती केली होती. त्यांनी ती विनंती मान्य केली परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये विविध पक्ष असल्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाला नानगाव येथील जागा गेली होती. त्यामुळे गुंड यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली आणि त्यात ते प्रचंड मतांनी विजयी झाले..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.विजयानंतर गुंड यांनी जिल्हा लोकल बोर्ड अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरला. काँग्रेसतर्फे ज्येष्ठ मातब्बर नेते शंकरराव भेलके व संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे ल.ग. पवार अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत होते. नाट्यमय घडामोडीमध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीने एेनवेळी समाजवादी विचारसरणीच्या गुंड यांना पाठिंबा दिला. तसेच काँग्रेसमधील नेत्यांनी सुद्धा गुंड यांच्या नावाला सहमती दिली. त्यामुळे जिल्हा लोकल बोर्डाच्या अध्यक्षपदी गुंड निवडून आले. स्वातंत्र्य चळवळीत असल्याने गुंड यांना लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, नानासाहेब गोरे, एस.एम.जोशी यांचे मार्गदर्शन होत असे..पुणे जिल्हा परिषदेच्या २००७ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसला ७५ पैकी ४७ जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अनुसूचीत जातीचे आरक्षण होते. यावेळी दौंड तालुक्यातून वैशाली आबणे, शिरूर तालुक्यातून अंकुश सोनवणे, हवेलीतून संजय गायकवाड हे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत होते. तेव्हा मंत्री अजित पवार,दिलीप वळसेपाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष वल्लभशेठ बेनके यांनी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. तत्कालीन आमदार रंजना कुल व राहुल कुल यांच्या आग्रहास्तव अध्यक्षपदाची माळ वैशाली आबणे यांच्या गळ्यात पडली.तेव्हा सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील वैशाली आबणे यांना अजितदादा यांनी कामाची संधी दिल्याने आबणे खूप चर्चेत आल्या होत्या..आमदार पुत्रांच्या आशा पल्लवीत...यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी दोन आमदार पुत्र इच्छुक आहेत.दोघेही दिवंगत नेते अजित पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार थोरात व माजी आमदार उषादेवी जगदाळे यांचे पुत्र वीरधवल जगदाळे यांची नावे चर्चेत आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रसचे जिल्हा नेते काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.