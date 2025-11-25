पुणे

Pune Schools: जिल्हा परिषदेचा निर्णय; गुणवत्तेत घट आढळल्यामुळे पुण्यातील ५ शिक्षकांना नोटीस

Decline in School Quality in Pune: जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील गुणवत्ता घसरल्यामुळे पाच शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यात येतो.
