Pune Schools: जिल्हा परिषदेचा निर्णय; गुणवत्तेत घट आढळल्यामुळे पुण्यातील ५ शिक्षकांना नोटीस

पुणे : ''जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील गुणवत्ता घसरल्यामुळे पाच शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यात येतो..नोटीस पाठवलेल्या शिक्षकांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संधी दिली जाणार आहे,'' अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली..जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मॉडेल स्कूल उपक्रमातून गुणवत्ता वाढीबरोबरच शाळेतील भौतिक सुविधांवर भर दिला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील १५८ शाळांवर अधिक लक्ष दिले आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता डॅशबोर्डच्या माध्यमातून लक्षात येते. त्याचबरोबर गुणवत्ता वाढीसाठी प्रत्येक महिन्याला परीक्षा घेतली जाते..या परीक्षेतील अहवालानुसार पाच शिक्षकांकडून काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. शिक्षक गैरहजर राहत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे त्यांना तातडीने खुलासा करण्याबाबत कळविले आहे. या पाच शिक्षकांना सुधारणा करण्यासाठी संधी दिली जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले..Kolhapur Shivaji University: पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप, अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी महाविद्यालयांचा प्रस्ताव .उपक्रमशील शिक्षकांचा वेगळा गट''इस्रो आणि नासा उपक्रमात जिल्ह्यातील काही शाळांमधील मुले सहभागी झाली होती. अनेक शाळांमधील शिक्षणांचा दर्जा चांगला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उपक्रमशील शिक्षकांचा गट तयार केला आहे. या गटात ५२ शिक्षकांचा समावेश केला आहे. हे शिक्षक गुणवत्ता आणि इतर उपक्रमात कमी झालेल्या शाळांना मदत करणार आहेत. त्यासाठी शिक्षक त्या शाळेतून जाऊन वेगवेगळे वर्ग घेणार आहेत,'' असेही गजानन पाटील यांनी सांगितले..