Zilla Parishad Students : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भव्य स्वप्न पूर्ण; पुणे जि.प.चे २५ विद्यार्थी १० दिवसांच्या नासा अभ्यास दौऱ्यासाठी रवाना

पुणे : ग्रामीण भागांतील पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील २५ विद्यार्थी १० दिवसांच्या नासा अभ्यास दौऱ्यासाठी शनिवारी (ता. १५) रवाना होणार आहेत.दौऱ्याला जाण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांसह शिक्षक-पालक उपस्थित होते. .डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, ''ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नासाला भेट देण्याची ही खूप मोठी संधी मिळाल्याची बाब अभिमानास्पद आहे. देशाच्या बळकटीकरणासाठी अभ्यास दौऱ्याचा उपयोग करा.'' दौऱ्यात विद्यार्थी नासा केनेडी स्पेस सेंटर, स्मिथसोनियन नॅशनल एअर अँड स्पेस म्युझियम, नासा अर्थ इन्फॉर्मेशन सेंटर, तसेच सॅन फ्रान्सिस्कोमधील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या यांना भेट देणार आहेत..विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ शनिवारी (ता. १५) पहाटे मुंबईतून प्रस्थान करणार आहे. दौऱ्यात इयत्ता सहावी आणि सातवीमधील नऊ मुली आणि १६ मुलांचा समावेश आहे. 'आयुका'चे शास्त्रज्ञ समीर धुरडे, शिक्षिका माया लंघे, प्रमिला जोरी, सुनीता खलाटे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. उज्ज्वला साळुंके हेदेखील या दौऱ्यात असणार आहेत..हा उपक्रम 'पुणे मॉडेल स्कूल' प्रकल्पातील महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक असून पुणे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुकाचे सहकार्य लाभले आहे..