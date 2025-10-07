पुणे

Pune Zilla Parishad Students: जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी ‘इस्रो’ भेटीसाठी रवाना

ISRO Visit: पुणे जिल्हा परिषदेतील ५० विद्यार्थ्यांनी इस्रो भेटीसाठी रवाना होऊन रॉकेट प्रक्षेपणाचा अनुभव घेणार आहेत. ग्रामीण भागातील विज्ञानविषयक जिज्ञासा आणि कल्पनाशक्ती वाढवण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.
पुणे : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विज्ञानविषयक जिज्ञासेला नवे पंख देण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने एक आगळावेगळा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणारे ५० विद्यार्थी इस्रोला भेट देण्यासाठी सोमवारी रात्री उशिरा रवाना झाले.

