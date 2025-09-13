Pune News : वैयक्तिक लाभाच्या योजना आता ऑनलाइन; ‘झेडपी’ने मागविले शेती उपयोगी साहित्यांसाठी अर्ज

पुणे : शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारी वैयक्तिक लाभ योजना पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेने ऑनलाइन राबविण्याचा निर्धार केला आहे. कृषी विभागाकडून विविध शेती उपयोगी साहित्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविले आहेत. यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया करण्याचे ठरविले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कागदपत्रांची जंत्री द्यावीच लागत होती. परिणामी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला हरताळच फासला होता. यावर्षी मात्र पूर्ण प्रक्रियाच ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात अाल्याचा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व्यक्त केला आहे..ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवून निवडही ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याने दुबार लाभ टाळता येणे शक्य होणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून प्रशासक कालावधी लागू झाल्यापासून सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या योजनेलाच कात्री लावण्यास सुरुवात झाली होती. यावर्षी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कृषी विभागाच्या वैयक्तिक लाभाची योजना जाहीर केली असून, ७५ टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे आणि साहित्य खरेदी करता येणार आहे. त्यामध्ये पाच अश्वशक्ती क्षमतेचा ओपनवेल विद्युत मोटार पंपसंचसह इतर वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. .जिल्हा परिषदेकडून दरवर्षी वैयक्तिक लाभ योजनेसाठी दरवर्षी लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. मात्र, कृषी विभागाकडून निधीअभावी सर्वांना लाभ देणे शक्य होत नसल्याने गतवर्षी पाठीमागील यादीतील शिल्लक लाभार्थ्यांनाच लाभ दिला होता. यावर्षी मात्र, नव्याने प्रक्रिया करण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे शेती उपयोगी तसेच जोड व्यवसायासाठी वस्तूंवर अनुदान दिले जाते. त्याचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे बँकेत जमा केले जाते..जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेले आधुनिक उपकरणे सुलभरीत्या उपलब्ध होतील. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, कीडनाशकांची फवारणी आणि शेतीसाठी लागणारी मूलभूत साधने आता शेतकऱ्यांना कमी खर्चात मिळणार आहेत.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजना पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात राबविली जात आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि गरजू लाभार्थ्यांना योजनांचा फायदा होण्यास मदत होईल. सर्वांना समान संधी मिळेल. ही योजना केवळ शेतकरी हिताची नसून उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा आणि शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा.- अजित पिसाळ, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद.अर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निकषअर्ज करताना आधारकार्ड, सातबारा उतारा, आठ अ दाखला ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.जास्तीत जास्त दहा एकरांपर्यंत शेती असावी.अल्प व अत्यल्प जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्यपीव्हीसी पाइपचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी पाणी परवाना प्रत अपलोड करावामोटार पंप संच लाभार्थ्यांना सिंचन सुविधेची नोंद, वीजबिल जोडावेआधार कार्डशी जोडणी केलेल्या बँक पुस्तकाची प्रत आवश्यक.या वस्तूंसाठी अनुदानपाच अश्वशक्ती क्षमतेचा ओपनवेल विद्युत मोटार पंप संचप्लॅस्टिक ताडपत्रीपीव्हीसी पाइपबॅटरी ऑपरेटेड नॅपसॅक स्प्रे पंप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.