पुणे

Pune ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणूक-पंचायत समिती निवडणूक; कायदा व सुव्यवस्थेसाठी जिल्हाधिकारी ॲक्शन मोडवर!

Preparations Underway for Zilla Parishad Elections : जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तातडीने तडीपार प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि मतदान यंत्रांच्या (EVM) 'स्ट्रॉंग रूम'ला कडक सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश महसूल व पोलीस प्रशासनाला दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करावी. सर्व तडीपार प्रकरणांचा निपटारा करावा, तसेच यापूर्वीच्या निवडणुकीतील गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पोलिस प्रशासनाला दिल्या.

pune
election
ZP
EVM
pune muncipal corporation

