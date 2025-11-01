Pune ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणूक-पंचायत समिती निवडणूक; कायदा व सुव्यवस्थेसाठी जिल्हाधिकारी ॲक्शन मोडवर!

पुणे : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करावी. सर्व तडीपार प्रकरणांचा निपटारा करावा, तसेच यापूर्वीच्या निवडणुकीतील गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पोलिस प्रशासनाला दिल्या..आगामी निवडणुकांच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सगद्वारे बैठक झाली. त्यामध्ये डुडी यांनी या सूचना दिल्या. मतदान यंत्रांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात पोलिस आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सर्व आदेशाचे पालन करावे. मतदान यंत्रांच्या स्ट्राँग रूमला पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी. .Chandrapur Crime: मासे पकडताना पैशांवरून वाद; रागाच्या भरात मित्राचा कालव्यात बुडवून खून! लाखांदूर येथील घटना .याशिवाय मतदान यंत्रांची योग्य हाताळणी, सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक माहिती भरणे, मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे, मतदान वाढीसाठी मतदार जागृती अभियान राबवणे आणि सर्व मतदान केंद्रांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे याबाबतही संबंधित अधिकाऱ्यांना डुडी यांनी सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.