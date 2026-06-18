Pune Nashik Railway Issue : पुणे–मंचर–नाशिक रेल्वे मार्ग रद्द, उत्तर पुणे जिल्ह्यात नाराजी

मंचर - आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर तालुक्यातून प्रस्तावित असलेला पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग अन्य पर्यायी मार्ग नेण्याचे व प्रस्तावित जुना रेल्वे मार्ग रद्द झाल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (ता. १७) पुण्यातील पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्यामुळे चाकण विमानतळ प्रकल्पानंतर आता या भागातून जाणारा रेल्वे मार्गही रद्द झाल्याने नागरिक, शेतकरी, उद्योजक आणि भाविकांमध्ये असंतोष पसरला आहे..रेल्वे मंत्रालयाने हा प्रकल्प खोडद येथील जागतिक दुर्बिणीमुळे तांत्रिक दृष्ट्या योग्य नसल्याचे कारण पुढे करत जुन्या प्रस्तावित मार्गाबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली आहे.श्री क्षेत्र भीमाशंकर, शिवनेरी किल्ला, संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या रेड्याची समाधी, पारुंडे,श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग,मंचर-तपनेश्वर मंदिर, अवसरी खुर्द,गोरक्षनाथ टेकडी शेवाळवाडी-तांबडेमळा परिसरातील धार्मिक स्थळे, तसेच ओझर व लेण्याद्री येथील अष्टविनायक क्षेत्र, हुतात्मा बाबू गेनू व हुतात्मा राजगुरू यांच्या कार्यभूमीला या रेल्वेमार्गामुळे पर्यटन व विकासाची मोठी संधी उपलब्ध होणार होती. मात्र, प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्याने या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सन १९९५ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांच्या प्रयत्नांतून सदर रेल्वे मार्गाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर २०१५-१६ मध्ये हायस्पीड रेल्वे मार्गास मंजुरी मिळाली आणि अनेक ठिकाणी भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील पार पडली. खेड तालुका कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रकांत सोपान गोरे पाटील म्हणाले, विविध राजकीय पक्ष, संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रश्नावर एकत्र येत आवाज उठविण्यासाठी एकाच व्यासपीठावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत..पुणे–नाशिक रेल्वे मार्ग हा उत्तर पुणे जिल्हा आर्थिक, औद्योगिक व पर्यटन विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या भागातील जनभावना लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने मूळ प्रस्तावित मार्गाबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी. या मागणीचा पाठपुरावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातुन केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याकडे केला जाणार आहे.- दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.