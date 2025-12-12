Pune Marathon : मॅरेथॉन दिवशी विद्यापीठात वाहनबंधी; धावपटूंसाठी विशेष शटल बस व पार्किंगची स्वतंत्र सोय!

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर होणाऱ्या मॅरेथॉनसाठी धावपटूंना सुरक्षित प्रवेश मिळावा, यासाठी आयोजकांकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मॅरेथॉनच्या दिवशी रविवारी (ता. १४) विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये वाहनांना बंदी राहणार आहे. पायी किंवा रेस-डे शटल बसद्वारे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रवेश देण्यात येणार आहे. .दोन प्रवेशद्वार खुले राहणारधावपटूंनी खालील दोन प्रवेशद्वारांमधूनच विद्यापीठ परिसरात प्रवेश करावा.गणेशखिंड रस्ता – मुख्य विद्यापीठ प्रवेशद्वार (आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक, मॉडेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स समोर) आणि जनरल जोशी प्रवेशद्वार.मॅरेथॉनचे ठिकाण : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, फुटबॉल मैदान. (https://maps.app.goo.gl/rPfmaaAJdmXK6SKF6).कार्यक्रमस्थळी कसे पोहचाल ?१. उबेर, ओला टॅक्सी :उबेर, ओला टॅक्सीने आल्यास धावपटूंनी थेट गणेशखिंड रस्त्यावरील विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ उतरावे. तेथून पायी किंवा शटल बसने पुढे जाता येईल. (https://maps.app.goo.gl/MURqjvo9faif5A9x5)२. स्वतःची कार किंवा दुचाकी असल्यास :वाहनांसाठी विद्यापीठात प्रवेश नसल्याने चालकांनी खालील पार्किंग क्षेत्रांचा वापर करावा.मुख्य पार्किंग : केंद्रीय विद्यालय, रेंज हिल्स इस्टेटजवळील खुल्या मैदानात व्यवस्था.तेथून शटल बस सुविधा उपलब्ध. https://maps.app.goo.gl/TuwLzkWo2Mb7Wre77?g_st=awb.मॅरेथॉनला धावपटूंसाठी शटल बस अन् पार्किंगची सुविधा.दुय्यम पार्किंग (मर्यादित):एनडीए-पाषाण रस्त्यावर पुणे ग्रामीण पोलिस मैदानावर मर्यादित पार्किंग.येथे वाहन पार्क करून धावपटूंनी गणेशखिंड गेटपर्यंत पायी यावे. तेथून पुढे शटल व्यवस्था आहे.नागरिक आणि धावपटूंसाठी सूचना-विद्यापीठाच्या परिसरात व्यक्तिगत वाहनांना पूर्ण बंदीठरवलेल्या प्रवेशद्वारांशिवाय इतर मार्ग बंदपार्किंगसाठी वेळेपूर्वी दाखल व्हावेशटल बसची सेवा वेळेवर उपलब्ध.पायी किंवा रेस-डे शटल बसने प्रवेशासाठी प्रवेशद्वार १) गणेशखिंड रस्त्यावरील विद्यापीठाचे मुख्य प्रवेशद्वार - स्थान नकाशासाठी कृपया ही गूगल लिंक वापरावी : (आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक, मॉडेल कॉलेज ऑफ आर्ट्सच्या समोर).गूगल स्थान (https://maps.app.goo.gl/MURqjvo9faif5A9x5)२) जनरल जोशी प्रवेशद्वार - स्थान नकाशासाठी कृपया ही गूगल लिंक वापरावी : https://maps.app.goo.gl/JrT2z8Mu9u6p5hk57.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.