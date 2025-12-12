पुणे

Pune Marathon : मॅरेथॉन दिवशी विद्यापीठात वाहनबंधी; धावपटूंसाठी विशेष शटल बस व पार्किंगची स्वतंत्र सोय!

University Marathon Schedule : पुणे विद्यापीठातील मॅरेथॉनसाठी धावपटूंना सुरक्षित व सुव्यवस्थित प्रवेश देण्यासाठी शटल बस आणि पर्यायी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कार्यक्रमाच्या दिवशी विद्यापीठ परिसरात व्यक्तिगत वाहनांना पूर्ण बंदी असेल.
Shuttle Bus and Pedestrian-Only Access

Shuttle Bus and Pedestrian-Only Access

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर होणाऱ्या मॅरेथॉनसाठी धावपटूंना सुरक्षित प्रवेश मिळावा, यासाठी आयोजकांकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मॅरेथॉनच्या दिवशी रविवारी (ता. १४) विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये वाहनांना बंदी राहणार आहे. पायी किंवा रेस-डे शटल बसद्वारे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रवेश देण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
SPPU
Pune University
Marathon
Bajaj Finance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com