Mundhwa Land Scam : मुंढवा सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात रवींद्र तारूला दिलासा नाही!

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधीचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी निलंबित सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याचा जामीन अर्ज पौड न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणी रवींद्र बाळकृष्ण तारू (वय ५८, रा. भोर) याच्यासह शीतल किसनचंद तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तारूचा अंतरिम जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यानंतर त्याने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्याला तपास अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभुते आणि सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी विरोध केला. मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीचे बँक खाते व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू आहे. अशा वेळी आरोपीला जामीन दिल्यास तो साक्षीपुराव्यात छेडछाड करून तपासात अडथळे आणू शकतो. आरोपींनी अशा प्रकारे आणखी किती जमिनींचे व्यवहार करून सरकारची फसवणूक केली आहे, याबाबत तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने तारूचा जामीन अर्ज फेटाळला..सरकारी क्युआर की सायबर जाळे?.आरोपीच्या वकिलांनी 'लिव्हर सोरायसिस' या आजाराचे कारण देत वैद्यकीय जामिनाची मागणी केली होती. जामीन अर्ज करताना सादर केलेली वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जानेवारी २०२५ मधील होती. सध्याच्या प्रकृतीबाबत कोणताही ताजा अहवाल सादर न केल्याने न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास नकार दिला..केवळ कारकुनी चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीआरोपी लोकसेवकाने दस्तनोंदणीपूर्वी सरकारी हितसंबंध, आवश्यक परवानग्या, मुद्रांक शुल्काची खातरजमा करणे आवश्यक होते. मात्र, केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर दस्तनोंदणी करून त्याने सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान केले. ही बाब केवळ कारकुनी चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवित पौड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा आदेश दिला..या प्रकरणातील आर्थिक नुकसानाचे प्रमाण, मुद्रांक शुल्कात दिलेली बेकायदा सवलत आणि आरोपीचा सक्रिय सहभाग गुन्ह्याचे गांभीर्य दर्शवितात. सर्व आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्यपणे जामीन द्यावाच लागतो असा कोणताही अटळ नियम न्यायनिवाड्यांमध्ये नाही, असे आदेशात नमूद आहे..