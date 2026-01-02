पुणे

Mundhwa Land Scam : मुंढवा सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात रवींद्र तारूला दिलासा नाही!

Stamp Duty Fraud : मुंढवा येथील सरकारी जमीन व्यवहारात कोट्यवधींच्या मुद्रांक शुल्क गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित दुय्यम निबंधक रवींद्र तारूचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणात तपास सुरू असून आणखी व्यवहारांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
Charges Against Scientist Pradeep Kurulkar

Charges Against Scientist Pradeep Kurulkar

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधीचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी निलंबित सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याचा जामीन अर्ज पौड न्यायालयाने फेटाळला. या प्रकरणी रवींद्र बाळकृष्ण तारू (वय ५८, रा. भोर) याच्यासह शीतल किसनचंद तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.

Loading content, please wait...
pune
scam
Land Acquisition
Stamp Duty
Law and Order
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com