पुणे

शिरूरमध्ये आलिशान मोटारीतून दारूची तस्करी

शिरूरमध्ये आलिशान मोटारीतून दारूची तस्करी
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शिरूर, ता. २५ : पुणे-नगर महामार्गावरील बीजे कॉर्नरजवळ भरदिवसा आलिशान मोटारीतून बेकायदा दारूची वाहतूक करणाऱ्या तिघांना शिरूर पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २५) अटक केली. या कारवाईत मोटारीसह साडेतीन हजार रुपयांच्या देशी दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
बेकायदा दारू वाहतूकप्रकरणी अविष्कार चंद्रकांत जौंजाळ (वय २५), विशाल चंद्रभान शिंदे (वय ३०) व फिरोज नजमुद्दीन शेख (वय २४, सर्व रा. म्हसे शिंदोडी, ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) अशी कारवाई केलेल्यांची नावे आहेत. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण व त्यांचे पथक गस्त घालत असताना संशयास्पद मोटार (क्र. एमएच १४ ईएच ०८६९) थांबवण्यात आली. तपासणीत मोटारीत ''टॅगो पंच'' नावाच्या देशी दारूच्या ४८ बाटल्या आढळल्या. पोलिसांनी दारूसाठा आणि वाहन ताब्यात घेतले असून, पोलिस हवालदार विशाल कोथळकर पुढील तपास करत आहेत. गावठी दारूचे धंदे उद्ध्वस्त केल्यानंतर पोलिसांनी आता अवैध देशी-विदेशी दारू वाहतुकीकडे मोर्चा वळवल्याने विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

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