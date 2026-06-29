पुणे

Chakan Heavy Rain : पुणे-नाशिक महामार्गाला नदीचे स्वरूप; महामार्गावर पाणी साचून वाहतुकीचा झाला खोळंबा

चाकण परिसरात रविवारी (ता. २८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावर पाणी साचून वाहतुकीचा खोळंबा झाला.
chakan heavy rain

chakan heavy rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण - चाकण परिसरात रविवारी (ता. २८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावर पाणी साचून वाहतुकीचा खोळंबा झाला. तळेगाव आणि आंबेठाण चौकात तीन ते चार फुटांपर्यंत पाणी साचल्याने महामार्गाला नदीचे स्वरूप आले होते.

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