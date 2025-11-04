पुणे

Leopard Attack: बिबट्याबाबत संतापाचा उद्रेक; मंचरमध्ये रोखला नाशिक महामार्ग

Manchar Road-Block Protest Enters Second Day: पिंपरखेडमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्याने १३ वर्षीय रोहन बोंबे याचा मृत्यू; मंचरजवळ शेतकरी व गावकऱ्यांचा रास्ता रोको आंदोलन, तातडीचे निर्णय आणि बिबट्याला नियंत्रित करण्याची मागणी.
मंचर : येथे रोहन विलास बोंबे (वय १३) याचा बिबट्याने केलेला हल्ल्यात मृत्यू झाला. रविवारी संध्याकाळी घडलेल्या घटनेमुळे परिसरात वन खात्याविषयी व राज्य शासनाविषयी संतापाची लाट पसरली आहे. बिबट्याला ठार करावे आणि हा परिसर बिबटमुक्त करून प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, या मागणीसाठी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळ तांबडेमळा-भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथे नंदी चौकात सोमवारी (ता. ३) सकाळी पावणेअकरा वाजता ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. पालकमंत्री अजित पवार व वनमंत्री गणेश नाईक आंदोलनस्थळी येईपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन कायम राहील, असा इशारा बोंबे कुटुंबीयांनी व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

