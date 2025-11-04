Leopard Attack: बिबट्याबाबत संतापाचा उद्रेक; मंचरमध्ये रोखला नाशिक महामार्ग

मंचर : येथे रोहन विलास बोंबे (वय १३) याचा बिबट्याने केलेला हल्ल्यात मृत्यू झाला. रविवारी संध्याकाळी घडलेल्या घटनेमुळे परिसरात वन खात्याविषयी व राज्य शासनाविषयी संतापाची लाट पसरली आहे. बिबट्याला ठार करावे आणि हा परिसर बिबटमुक्त करून प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, या मागणीसाठी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरजवळ तांबडेमळा-भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथे नंदी चौकात सोमवारी (ता. ३) सकाळी पावणेअकरा वाजता ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. पालकमंत्री अजित पवार व वनमंत्री गणेश नाईक आंदोलनस्थळी येईपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन कायम राहील, असा इशारा बोंबे कुटुंबीयांनी व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी दिला आहे..रोहन याची आई माधुरी, कल्याणी बोंबे, प्रफुल्ल बोंबे, सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, देवदत्त निकम, सुरेश भोर, रमेश येवले, प्रभाकर बांगर, बाबाजी चासकर, नरेश ढोमे, दादाभाऊ थोरात, रवींद्र वळसे पाटील, पूजा वळसे पाटील, सोपानराव शिंदे, माऊली ढोमे आदींची आक्रमक भाषणे झाली. यावेळी बाळासाहेब बेंडे, विष्णू हिंगे, राजेंद्र गावडे, अरुण गिरे, विजय पवार, नीलेश थोरात, भाऊसाहेब सावंत पाटील, डॉ. सुभाष पोकळे, दामू घोडे, धोंडिभाऊ भोर, नितीन भालेराव, नित्यानंद येवले, अण्णासाहेब जोरी व राजेंद्र दाभाडे यांच्यासह मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. भर उन्हात आंदोलक बसून होते..रोहन यांच्या कुटुंबातील सचिन बोंबे म्हणाले, ‘‘गेल्या २० दिवसांत शिवन्या शैलेश बोंबे (वय साडेपाच वर्षे, रा. पिंपरखेड), भागूबाई रंगनाथ जाधव (वय ७०, रा. जांबूत, ता. शिरूर) व रोहन यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी गेला. केवळ आश्वासने दिली जातात. त्यामुळे संतापाचे वातावरण आहे.’’ प्रांत गोविंद शिंदे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनुक्रमे अमोल मांडवे (खेड), प्रशांत ढोले (शिरूर), धनंजय पाटील (जुन्नर) यांच्यासह पोलिस बंदोबस्त आंदोलनस्थळी आहे. रात्री उशिरा आंदोलक रस्त्यावर बसून होते..नीलेश थोरात यांना धक्काबुक्कीशरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पूजा वळसे पाटील बोलत असताना त्यांनी, ‘लोकप्रतिनिधी दिलीप वळसे पाटील यांचे दौरे सुरू आहेत,’ असे म्हणताच मंचर बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी, ‘वळसे पाटील यांचे नाव घेऊ नका,’ असे म्हणताच थोडा गोंधळ निर्माण झाला. थोरात यांना जमावाने धक्काबुक्की केली. पोलिसांनी थोरात यांना जमावातून बाहेर काढले. त्यांनतर आंदोलन पूर्ववत सुरू झाले..मंत्रालयात आज बैठकउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या समवेत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे व विजय पवार यांनी मोबाईलद्वारे चर्चा केली. मंगळवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये बिबट प्रश्न मार्गी लावू, असे शिंदे व नाईक यांनी सांगितले. तीन दिवसांनी मी घटनास्थळी येतो, असे नाईक यांनी सांगितले..मृतदेह शवागारातरविवारी (ता. २) सायंकाळी चारच्या सुमारास विलासचा मृत्यू झाला. या घटनेला ३० तास उलटूनही आंदोलनामुळे मृतदेह मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील शवागारात आहे..लोकप्रतिनिधी म्हणतात...नरभक्षक बिबट्याला गोळी घालल्याशिवाय जनतेचा विश्वास बसणार नाही. बिबट्याला ‘शेड्यूल वन’मधून बाहेर काढल्याशिवाय प्रभावी उपाययोजना शक्य नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने पाऊल उचलावे. बिबट्याचा प्रश्न ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून जाहीर करावा. तोपर्यंत आंदोलन कायम राहील.- डॉ. अमोल कोल्हे, खासदारनरभक्षक बिबट्याला ताबोडतोब जेरबंद करा किंवा गोळी घाला, असे आदेश शासनाने वनखात्याला दिले आहेत. हे आंदोलनाचे यश आहे. आम्ही जनतेसोबत उभे राहायलाच हवे. आंदोलकांच्या बरोबर मी कायम आहे.- शरद सोनवणे, आमदार, जुन्नर.Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कबुतराच्या प्रश्नासाठी बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळतो, पण बिबट्यामुळे निष्पाप लोकांचा बळी जात असताना बिबटमुक्त परिसर होण्यासाठी त्यांना, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वनमंत्री गणेश नाईक यांना बैठकीला वेळ मिळत नाही, ही बाब गंभीर व संतापजनक आहे.- देवदत्त निकम,जिल्हाध्यक्ष, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षहे आंदोलन जनतेच्या अस्तित्वासाठी आहे. सरकारने तातडीने प्रभावी पावले उचलली नाहीत. राज्यकर्त्यांना पळताभुई थोडी होईल, अशी स्थिती निर्माण करू.- सुरेश भोर, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेबिबट्या जंगल सोडून मानवी वस्तीत येऊन माणसावर हल्ला करत असेल, तर त्याला ठार करणे कायद्याने गुन्हा नाही. स्वसंरक्षणासाठी बिबट्याला ठार मारण्याचा अधिकार आहे. जर या संदर्भात कोणावरही गुन्हा दाखल झाला, तर त्याची न्यायालयीन लढाईचा सर्व खर्च मी करणार आहे.- रमेश येवले,शिवसेना नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.