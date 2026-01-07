पुणे

Pune Crime : पुणे गुन्हे शाखेने आवळल्या 'चौपाटी राजा'च्या मुसक्या; युनिट ६ ची धडाकेबाज कारवाई!

Criminal Chaupati Raja Arrest : पुणे-पाठारे वस्तीतील कुप्रसिद्ध “चौपाटी राजा” राजेश मंडळ याला युनिट ६ पोलिसांनी कदमवाकवस्ती जवळ अटक केली. गुन्हे शाखेच्या कारवाईत सराईत गुन्हेगार जेरबंद झाला, पुढील तपास सुरू आहे.
थेऊर : दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी करणारा व जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात हवा असलेला आरोपी,"बचक्या" टोळीतील सराईत व "चौपाटी राजा" या नावाने कुप्रसिद्ध असणाऱ्या अट्टल गुन्हेगाराला गुन्हे शाखेच्या युनिट ६ ने हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील अंगूर वाईन्स जवळून अटक केली आहे.

