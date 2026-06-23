पुणे

आज पुण्यात २४ जून २०२६ बुधवार

आज पुण्यात २४ जून २०२६ बुधवार
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आज पुण्यात २४ जून २०२६ बुधवार
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सकाळी ः
वर्धापन दिन सोहळा ः बालगंधर्व परिवार ट्रस्ट व पुणे महापालिकेतर्फे ः बालगंधर्व रंगमंदिर ५८ वा वर्धापन दिन सोहळा ः उपस्थिती- उल्हास पवार, राजेश पांडे, संजय चोरडिया, पुनीत बालन ः गणेश वंदना, संगीत कलानिधीचे देणे, नारीशक्ती- नृत्यनाटिका ः उद्‍घाटन सोहळा ः अन्य विविध कार्यक्रम ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः १०.००.
सायंकाळी ः
पु.ल. स्मृती महोत्सव ः आशय सांस्कृतिक‌, पु. ल. परिवार, कोहिनूर कट्टा, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटीतर्फे पु. ल. स्मृती महोत्सव ः दुर्मीळ लघुपट प्रदर्शन : ‘या सम हा‌’ उद्‌घाटन समारंभ ः प्रमुख उपस्थिती- सुरेश तळवलकर, कृष्णकुमार गोयल, सुशील जाधव ः ‘बहुरूपी पु. ल.‌’ : परिसंवाद ः सहभाग- प्रा. मिलिंद जोशी, किरण यज्ञोपवीत, सुलभा तेरणीकर, प्रमोद कांबळे ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे सभागृहात, प्रभात रस्ता ः ५.००.
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२४ जून २०२६ पुणे
बालगंधर्व ट्रस्टचे कार्यक्रम
पु. ल. देशपांडे वर्धापन दिन
शिवाजीनगर येथील कार्यक्रम
पुण्यातील रंगमंदिर
नारीशक्ती नृत्यनाटिका
दुर्मीळ लघुपट प्रदर्शन
सायंकाळी कार्यक्रम २०२६
सुरेश तळवलकर प्रमुख उपस्थिती
चित्रपट संग्रहालयाचे सभागृह
कोहिनूर कट्टा सोसायटी
प. ल. सृजन महोत्सव