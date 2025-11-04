पुणे

Smart Public Toilet : पुण्यात आता स्वच्छतागृहही ‘स्मार्ट’; विमाननगर, पुण्यातील पहिलाच उपक्रम

सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची ओळख बदलू शकते, अशा पुण्यातील पहिल्या वातानुकूलित स्वच्छतागृहाचे लोकार्पण आज विमाननगर येथे करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
वडगाव शेरी - सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची ओळख बदलू शकते अशा पुण्यातील पहिल्या वातानुकूलित स्वच्छतागृहाचे लोकार्पण आज विमाननगर येथे करण्यात आले. फिनिक्स मॉल शेजारील जागेत पुणे महानगरपालिकेने हे ‘स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट’ बनवले आहे.

