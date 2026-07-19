Pune Ring Road: पुणेकरांना मोठा दिलासा! HCMTR आणि PMRDA रिंग रोड प्रकल्पांना वेग; 20 दिवसांत भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

पुणे : पुणे महानगर प्रदेशातील (पीएमआर) वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उच्च क्षमता द्रुतगती वाहतूक मार्ग (एचएमसीआरटी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए ) अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग (रिंग रोड) या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात येणार आहे. संबंधित प्रकल्प गतीने मार्गी लागावेत, यासाठी २० दिवसात भूसंपादन प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बैठकीत दिले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.एचसीएमटीआर, अंतर्गत रिंग रोड, बोगदे या तिन्ही प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या कार्यकारी समितीची पहिली बैठक गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पिंपरी चिंचवडचे पोलिस आयुक्त , विनयकुमार चौबे, अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर, ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, विशेष प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे यांच्यासह ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी, अभियंते उपस्थित होते..या बैठकीत भूसंपादन, आराखड्यातील आणि समन्वयाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत एचसीएमटीआर प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आयुक्त राम म्हणाले, ‘‘नव्या आराखड्यानुसार प्रस्तावित मार्गामध्ये १२ महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनातील अडथळे कमी होणार आहेत. सुधारित योजनेनुसार आता केवळ २५ टक्के खासगी जमिनींचे संपादन करावे लागणार असून, सुमारे ४० टक्के मार्ग सध्या उपलब्ध असलेल्या रस्त्यांमधून जाणार आहेत. उर्वरित ३५ टक्के जमीन शासकीय मालकीची असल्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी पुढील २० दिवसांत भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत.’’.‘पीएमआरडीए’च्या ८३ किलोमीटर लांबीच्या प्रस्तावित रिंग रोडचाही आढावा घेण्यात आला. भविष्यातील वाहतूक गरज लक्षात घेऊन रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटर ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. हा मार्ग ४४ गावांतून जाणार असून सर्वेक्षण पूर्ण करून भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू कराव्यात. कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम संरेखन निश्चित करण्यात आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.स्वतंत्र सेलची स्थापनाएचसीएमटीआर, अंतर्गत रिंग रोड या दोन्ही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने सुमारे ४० अभियंत्यांचा समावेश असलेला स्वतंत्र सेल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कक्षामार्फत एचसीएमटीआर, इनर रिंग रोड आणि भूमिगत बोगदा यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’मधील समन्वय वाढवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.