PMC Hospitals : महापालिकेची आरोग्यसेवा ‘आजारी’, वर्ग १ ते ४ मधील तब्बल ६३५ पदे रिक्त; रुग्णसेवेवर परिणाम

पुणे : महापालिकेच्या रुग्णालयांत वर्ग एक ते चार मिळून एक हजार ७८३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ एक हजार १६० पदांवर मनुष्यबळ कार्यरत असून, उर्वरित ६३५ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये आरोग्य सेवेतील केंद्रबिंदू असलेल्या डॉक्टरांच्या १४५ पदांपैकी फक्त ३९ पदांवर हे डॉक्टर व अधिकारी कार्यरत असून तब्बल १०६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महापालिकेची आरोग्यसेवाच ‘आजारी’ पडल्याचे दिसून येत आहे..आरोग्य विभागात ६० हून अधिक बाह्यरुग्ण विभाग आहेत. तसेच २१ प्रसूतिगृहे, एक सामान्य रुग्णालय व संसर्गजन्य रुग्णालय आहे. बहुतांश ठिकाणी तात्पुरत्या सेवेसाठी डॉक्टरांना नियुक्त केले आहे. मंजूर पदे असूनही मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याने त्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. त्यामध्ये वर्ग दोनची २६८ पदे मंजूर असताना १८३ पदे कार्यरत आहेत व ८५ रिक्त आहेत. वर्ग तीनमध्ये परिचारिका, तंत्रज्ञ, आरोग्य सहाय्यक यासारख्या ७५५ पदांपैकी ५३४ पदे कार्यरत असून २२१ पदे अद्याप रिक्त आहेत तर, वर्ग चारमध्ये सफाई कामगार, परिचर अशा ६१५ पदांपैकी ४०४ कार्यरत असून २२३ पदे रिक्त आहेत..महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांची गर्दी होत असते. शहरात १० हजारांहून अधिक रुग्ण दररोज उपचार घेत असतात. मात्र, तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका व इतर सहाय्यक कर्मचारी अपुऱ्या संख्येने उपलब्ध असल्याने रुग्णांना अपेक्षित सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. विशेषतः परिचारिका व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे रुग्णालयातील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे..वाढती रुग्णसंख्या, मोफत उपचारांसाठी होणारी गर्दी यामुळे अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज आहे. मात्र, पदभरती प्रक्रियेला वेग न मिळाल्याने महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेला सेवा देताना अडचणी येत आहेत. तातडीने रिक्त पदे भरण्याची मागणी रुग्णसेवेशी संबंधित कर्मचारी व सामाजिक संघटनांकडून वारंवार करण्यात येत आहे.पगाराच्या कमतरतेमुळे डॉक्टर सेवा देण्यास येत नाहीत. त्यांचे वेतन ठरविण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. आता विविध वर्गांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. काही पदांसाठी भरती प्रक्रिया, तर काही पदांसाठी मुलाखतीनुसार भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.- डॉ. निना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका.वर्गनिहाय रिक्त पदेवर्ग\tमंजूर पदे\tकार्यरत पदे\tरिक्त पदेवर्ग १\t १४५\t३९ \t१०६वर्ग २ \t २६८\t१८३\t ८५वर्ग ३ \t ७५५\t५३४ \t२२१वर्ग ४ \t ६१५\t४०४\t २२३एकूण \t १७८३\t११६०\t६३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.