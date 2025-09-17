पुणे

PMC Hospitals : महापालिकेची आरोग्यसेवा ‘आजारी’, वर्ग १ ते ४ मधील तब्बल ६३५ पदे रिक्त; रुग्णसेवेवर परिणाम

Pune Municipal Corporation : पुणे महापालिकेच्या रुग्णालयांतील तब्बल ६३५ पदे रिक्त असून डॉक्टरांच्या १०६ जागांवर कोणतेही अधिकारी नाहीत, यामुळे आरोग्यसेवा कोलमडली आहे.
पुणे : महापालिकेच्‍या रुग्णालयांत वर्ग एक ते चार मिळून एक हजार ७८३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ एक हजार १६० पदांवर मनुष्यबळ कार्यरत असून, उर्वरित ६३५ पदे रिक्त आहेत. त्‍यामध्‍ये आरोग्‍य सेवेतील केंद्रबिंदू असलेल्‍या डॉक्‍टरांच्या १४५ पदांपैकी फक्त ३९ पदांवर हे डॉक्‍टर व अधिकारी कार्यरत असून तब्बल १०६ पदे रिक्त आहेत. त्‍यामुळे महापालिकेची आरोग्‍यसेवाच ‘आजारी’ पडल्‍याचे दिसून येत आहे.

