Pune News: थरारक जलक्रीडांनी रंगला ‘रिगाटा महोत्सव’; पुण्यात ९८ वर्षांच्या परंपरेचा जलतिमाही उत्सव, नौकांची धमाल!

पुणे : वाहत्या पाण्यावर नानाविध नौकांच्या साह्याने सादर झालेल्या थरारक प्रात्यक्षिकांनी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा 'रिगाटा महोत्सव' जल्लोषात पार पडला. ९८ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या या महोत्सवाने साहस, एकता आणि उत्कृष्टतेची परंपरा पुन्हा एकदा अधोरेखित केली..'सीओईपी बोट क्लब'तर्फे आयोजित महोत्सवात कयाक बॅलेट, शेल गेम्स, पंट फॉर्मेशन, टेलीमॅचेस, मशाल नृत्य अशा विविध जलक्रीडा प्रकारांचे सादरीकरण करण्यात आले. 'क्षितिजाच्या पलिकडे नौकानयन' हे यंदाचे ब्रीदवाक्य होते. सुमारे ५० ते ६० बोटी आणि २५० ते ३०० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. कायक्स, कॅनोई, स्कल्स, पँट्स आणि टफ्स या विविध प्रकारच्या नौकांनी सादर केलेल्या फॉर्मेशन आणि वेगवान हालचालींनी प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. या कार्यक्रमाला सुमारे २५०० हून अधिक प्रेक्षक उपस्थित होते..बोटिंगमधील कौशल्य, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि मानसिक एकाग्रतेचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देण्यासोबतच वॉटर स्पोर्ट्सला चालना देणे हा या उपक्रमामागील उद्देश होता. महोत्सवादरम्यान झालेल्या विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरणही पार पडले. या वेळी विलास जावडेकर डेव्हलपर्सचे संस्थापक-अध्यक्ष विलास जावडेकर, ॲम्फेनॉल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट जॉन, फिनआयक्यूचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.. माजी रिगाटा सचिव ओंकार सिनारे म्हणाले, ''सर्व स्पर्धकांनी या कार्यक्रमासाठी चार महिन्यांपासून तयारी केली होती. या उपक्रमातून पर्यावरण जनजागृतीचाही संदेश देण्यात आला. 'गिनिज बुक ऑफ रेकॉर्ड'मधे आशिया खंडातील सर्वात जुन्या कॉलेज फेस्टिव्हलचा मान मिळालेल्या 'रिगाटा' उपक्रम यंदाही उत्साहात झाला. सूत्रसंचालन अनन्या हलभावी, नंदिनी कुलकर्णी यांनी केले.