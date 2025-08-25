Pune Ganesh Festival : गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात; पुण्यातील मंडळांचे आकर्षक देखावे सज्ज

पुणे : वैभवशाली आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभलेला गणेशोत्सव, ही पुण्यनगरीची एक महत्त्वाची सांस्कृतिक ओळख आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची पायाभरणी पुण्यनगरीत झाली आणि वर्षागणिक वर्धिष्णूच होत गेला. त्यामुळेच आजही केवळ पुण्याच्या आसपासच्याच परिसरातील नव्हे; तर राज्यभरातील, देशभरातील आणि जगभरातीलही लोक हा गणेशोत्सव पाहण्यासाठी येतात. त्यांच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे सार्वजनिक गणेश मंडळांचे देखावे..सार्वजनिक गणेश मंडळांची दरवर्षी नवनवीन कल्पना मांडून आकर्षक अन् भव्य देखावे उभे करण्याची जणू चढाओढच असते. ऐतिहासिक वास्तू, मंदिरे यांच्या प्रतिकृती, पौराणिक कथांवर आधारित देखावे, जिवंत देखावे असे अनेक वेधक आणि आकर्षक देखावे गणेशोत्सवात पाहायला मिळतात. हे देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची दरवर्षी तुडुंब गर्दी होते.यंदाचा गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे मंडळांचीही देखावे पूर्ण करण्याची लगबग सुरू आहे. या देखाव्यांवर शेवटचा हात फिरवण्यात कारागीर मग्न आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवात भाविकांना कोणते देखावे पाहायला मिळणार? त्यांची काय वैशिष्ट्ये असतील, याचा घेतलेला हा आढावा..Pune News : सिंहगडावर बेपत्ता झालेला तरुण कसा सापडला? चार दिवस अन्न-पाण्याशिवाय कड्यात अडकलेला....श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टअध्यक्ष : सुनील रासनेछत्रपती शिवाजी महाराज रस्तामंडळातर्फे यंदा केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे. या प्रतिकृतीत पाच थरांचा गोपूर असणार आहे. यातील मुख्य मखराच्या वरच्या बाजूस अष्टकोनी भागामध्ये भगवान पद्मनाभ स्वामींची भव्य निद्रिस्त मूर्ती साकारण्यात येणार आहे. नानाविध वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या मंदिराची प्रतिकृती सुमारे १०० फूट इतकी असेल.अखिल नवी पेठ हत्ती गणपती मंडळअध्यक्ष : श्याम मानकरसदाशिव पेठदहीहंडी फोडत असल्याचा अनोखा देखावा साकारण्यात येणार आहे. चलचित्र स्वरूपातील देखावा असेल. मात्र, भारतीय गोविंदा नव्हेत; तर जपानचे सुमो पहिलवान दहीहंडी फोडताना दिसतील. सात थरांची दहीहंडी असेल..त्वष्टा कासार गणेशोत्सव मंडळअध्यक्ष : सौरभ निजामपूरकरपवळे चौकाजवळ, कसबा पेठजुन्या काळात स्वयंपाक घरात दिसणारी तांब्या-पितळेच्या भांड्यांचा विसर पडू लागला आहे. या भांड्यांचे नव्या पिढीला महत्त्व कळावे, यासाठी तांब्या-पितळेच्या भांड्यांची आरास केली जाणार आहे. भांडी घडवितानाची प्रात्यक्षिकेही दाखविली जाणार आहेत.शिवाजीनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळअध्यक्ष : प्रशांत बधेझाशीची राणी लक्ष्मीबाई चौक, जंगली महाराज रस्तायंदा मंडळाचे ७५वे वर्ष आहे. त्यानिमित्त पौराणिक देखाव्यावर भर दिला असून ‘रक्तबीज राक्षसाचा वध’ सादर करणार आहेत. ४० कलाकार हा जिवंत देखावा सादर करतील..साने गुरुजी तरुण मंडळअध्यक्ष : धीरज घाटेनीलायम टॉकीज चौककोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे. कोल्हापूरमधील मंदिराप्रमाणे हुबेहूब प्रतिकृती असेल.अखिल मंडई गणपती मंडळअध्यक्ष : अण्णा थोरातमहात्मा फुले मंडईमंडळातर्फे यंदा हिरव्यागार जंगलाच्या सान्निध्यात भव्य ‘कृष्णकुंज’ सजावट साकारण्यात येत आहे. ही राजस्थानी शैलीतील ९० फूट बाय ६० फूट आकारातील सजावट असून प्रवेशद्वारावर झोपाळ्यावरील राधा-कृष्णाची मूर्ती असेल. यंदा श्री शारदा गजानन झोपाळ्यावर विराजमान होणार आहेत..श्री तुळशीबाग गणपती सार्वजनिक मंडळ ट्रस्टअध्यक्ष : विकास पवारतुळशीबागयंदा मथुरेतील ‘वृंदावना’चा देखावा साकारण्यात येणारआहे. तब्बल ८० फूट रुंद, १२० फूट लांब आणि ३५ फूट उंच, असा देखावा असेल. राधा-कृष्णाचे मंदिर, तसेच २० फूट लांब व ४० फूट उंच, असे भव्य प्रवेशद्वार देखाव्यात असणार आहे. ३० मोर देखाव्यात विहार करणार आहेत.भरत मित्रमंडळअध्यक्ष : बाळासाहेब दाभेकरमोदी गणपतीजवळ, नारायण पेठदरवर्षी लहान मुलांसाठी खास देखावे करण्यावर भर दिला जातो. यंदाही ‘भुताचा बंगला’ संकल्पनेवर आधारित देखावा केला आहे. हा जिवंत देखावा १० कलाकार सादर करतील. आठ मिनिटांचा देखावा असणार आहे..रामेश्वर चौक तरुण मंडळ ट्रस्टअध्यक्ष : सुरेश जैनमहात्मा फुले मंडई परिसरयंदा आगळावेगळा असा ‘किंग काँग’चा देखावा उभा केला जात आहे. देखावा चलचित्र स्वरूपात असेल, त्यामुळे सुमारे ३० फूट उंचीचा ‘किंग कॉँग’ हलताना दिसेल.खडक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळअध्यक्ष : संजय बालगुडेघोरपडे पेठ, खडकमाळभगवान श्रीकृष्णांच्या महालाची भव्य प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे. महालाची प्रतिकृती सुमारे १०० हून अधिक फूट उंचीची असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.