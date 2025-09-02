Pune Flood Alert
Pune Flood Alert Sakal
पुणे

Pune News : पुण्यात पुराचा धोका वाढला; नदीची वहन क्षमता घटल्याने ४०% वाढ

Pune Flood Alert : मुळा-मुठा नदी पात्रात अतिक्रमण, गाळ आणि अडथळे वाढल्यामुळे नदीची वहन क्षमता ४०% नी घटली असून पुणे शहराला पूर धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
Published on

पुणे : गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा मुळामुठा नदीत विसर्ग करावा लागला आहे. परंतु नदीची वहन क्षमता कमी झाल्याने पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये पुराचा धोका ४० टक्क्यांनी वाढल्याचे जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे, असा दावा पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवडकर, विवेक वेलणकर, पुष्कर कुलकर्णी यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Environmental Concerns
Pune rain forecast
weather update Pune
Mula-Mutha River capacity
Marathi News Esakal
www.esakal.com